Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: cinque regioni sopra i 1000 casi

Il Coronavirus prosegue la sua marcia anche in Italia, dove, malgrado le restrizioni adottate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri mediante il decreto dell’11 marzo 2020, il numero dei contagi continua a crescere. Uno scenario, a dire la verità, previsto dal governo stesso, con il premier Giuseppe Conte che nel suo intervento di mercoledì scorso ha invitato i suoi connazionali a restare in casa, senza però attendersi un miglioramento nei primi giorni della quarantena “forzata”. Occorreranno “poche settimane” di sacrificio per vedere le statistiche sorridere finalmente al nostro Paese, fra i più flagellati al mondo dal Covid-19. Sono di ieri sera, peraltro, gli ultimi dati ufficiali, che parlano di 20.603 pazienti positivi (+16,1% rispetto al giorno precedente), 1809 decessi (+25,5%), 2335 guarigioni (+18,8%) e 24.747 casi totali dall’arrivo del virus sul suolo nazionale (+17,0%). Sono attualmente 9663 gli italiani ricoverati con sintomi (+15,4%) e 1672 coloro che si trovano in terapia intensiva (+10,1%). Isolamento domiciliare, infine, per 9268 contagiati (+17,9%).

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: 5 REGIONI OLTRE QUOTA 1000

Il sistema sanitario nazionale sta vivendo ore difficili, drammatiche e sta provando con tutte le sue forze a reggere l’onda d’urto di una pandemia non preventivata e dagli effetti affatto trascurabili. In Italia ben cinque regioni hanno superato (primato per nulla invidiabile) quota mille contagi: si tratta della Lombardia (ove si sono registrati 13272 casi, esattamente il 53,63% del totale nel nostro Paese), dell’Emilia-Romagna (3093), del Veneto (2172), delle Marche (1133) e del Piemonte (1111). Eccezion fatta per Sardegna (77), Calabria (68), Valle d’Aosta (57), Molise (17) e Basilicata (11), tutte le altre regioni e province sono in tripla cifra. Nell’ordine, troviamo la Toscana (781), la Liguria (559), il Lazio (436), la provincia di Trento (378), il Friuli-Venezia Giulia (347), la Campania (333), la Puglia (230), la provincia di Bolzano (204), la Sicilia (188), l’Umbria (143) e l’Abruzzo (137). Nella settimana iniziata quest’oggi, secondo le autorità scientifiche, è atteso il picco di diffusione del Coronavirus nel Belpaese: la raccomandazione è di restare a casa e uscire solo in caso di strettissima necessità.



