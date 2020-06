Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: Colao presenta il piano rilancio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con le ultime notizie e gli aggiornamenti riguardanti la pandemia di coronavirus in Italia. I dati comunicati ieri sera dalla Protezione Civile fanno ancora ben sperare, visto che i nuovi contagi giornalieri sono stati solamente 280, e le vittime 65. Da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono 235.278 le persone che hanno contratto il coronavirus, anche se sembrerebbero essere ancora svariati i “sommersi”. Lo si capisce da un’indagine emersa ieri, riguardante i test sierologici effettuati a Bergamo dove quasi 6 persone su 10, precisamente il 57%, sono risultate essere positive. I numeri reali della pandemia non li sapremo mai anche perchè sull’origine del covid continuano ad esservi teorie differenti, e l’ultima racconta di una prima comparsa del coronavirus addirittura ad ottobre, ben 8 mesi fa e con almeno 60 giorni di anticipo rispetto a quanto detto fino ad oggi. In attesa di avere maggiori certezze, il super manager Vittorio Colao, a capo della task force per l’emergenza, ha consegnato al Premier Conte il piano per la fase 3, quella del rilancio dell’Italia.

CORONAVIRUS ITALIA, IL PIANO DI COLAO PER UN’ITALIA PIU’ FORTE

Stando a quanto emerso, sarebbero state individuate sei macro-aree su cui fare leva, per avere “un’Italia più forte, resiliente ed equa”. Tra le misure emerse vi sarebbe un rinvio del saldo delle imposte 2019 e dell’accordo 2020, ma anche un’accelerazione sul 5G e sulla banda larga per i meno abbienti, l’esclusione del Covid dalle responsabilità penale delle imprese, sanatorie sul lavoro nero, e il rinnovo dei contratti a termine. Nella giornata di ieri è tornata allo scoperto anche la ministra dell’istruzione Azzolina, che ha smentito seccamente la possibilità che gli alunni possano tornare in classe “ingabbiati” nel plexiglass. “Mai pensato a ragazzi chiusi in cabina”, sono state le parole della stessa. Nel frattempo è diventata ufficialmente operativa l’app Immuni in 4 regioni, leggasi Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia, mentre nei prossimi giorni l’applicazione verrà estesa a tutto il paese, indicativamente attorno alla metà di giugno.



