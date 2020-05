Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: contagi in aumento (+1.402)

Pubblicità

Secondo la protezione civile non c’è da allarmarsi, ma le cifre aggiornate relative al Coronavirus in Italia, comunicate nel bollettino di ieri, martedì 12 maggio 2020, parevano essere tutt’altro che incoraggianti, perlomeno a un primo impatto visivo. Se, infatti, nei giorni passati la curva connessa ai contagiati totali pareva essere in appiattimento, nelle ultime 24 ore si è assistito ad un’autentica impennata, con il novero che include gli attualmente positivi, le vittime e i guariti che ha fatto registrare quota 221.216, con un incremento di 1.402 unità rispetto al primo giorno della settimana. Un dato numerico che va in controtendenza con quello comunicato lunedì, quando l’aumento era stato “solo” di 744 unità. Allora, per quale ragione non c’è da preoccuparsi? La risposta l’ha fornita direttamente il dipartimento della protezione civile, che ha precisato che nel novero occorre conteggiare 419 casi segnalati in Lombardia, in merito ai quali la Regione stessa ha segnalato che si tratta ci positivi riferiti alle settimane precedenti e non all’ultima giornata.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: IN CALO I MALATI, IN AUMENTO I GUARITI

Le altre informazioni numeriche e statistiche riferite alla pandemia di Coronavirus in Italia sono, fortunatamente, più incoraggianti. Attualmente nel nostro Paese vi sono 81.266 malati di Covid-19, 1.222 in meno di quelli segnalati lunedì. Una flessione importante, se si considera che a inizio settimana era stata di 836 unità. Capitolo guarigioni: i pazienti che hanno sconfitto il virus sono 109.309, con un aumento di 2.452 unità in appena 24 ore (lunedì era stato di 1.401). Decisamente buona anche la situazione connessa ai ricoveri nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani: ad oggi, ospitano ancora 952 pazienti (-47), di cui 322 in Lombardia (-19). Gli infetti ricoverati con sintomi sono 12.865, con un decremento di 674 unità rispetto al giorno antecedente. Coloro che, invece, sono stati sottoposti a isolamento domiciliare sono 67.449 (-501). Un quadro, dunque, che pare essere in linea con le aspettative connesse a questa Fase 2, ma l’invito comune è di non abbassare la guardia.



