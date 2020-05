CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti: dal 18 aperture differenziate

Pubblicità

Non può non essere incoraggiante l’ultimo bollettino del coronavirus in Italia. Soprattutto voltando indietro lo sguardo di due mesi rispetto ad oggi. I dati diramati dalla Protezione Civile parlano di un bilancio ancora pesante sotto il punto di vista dei morti (179 nuovi decessi), ma a dare l’idea di quanto la pressione della malattia sia diminuita sugli ospedali basta osservare il dato dei ricoveri in terapia intensiva, ad oggi 999: per la prima volta sotto i mille dal 10 marzo. Basti pensare che il “picco” dei ricoveri aveva toccato quota 4.068 ricoverati in terapia intensiva, un numero che aveva fatto tremare le vene ai polsi della massime autorità governative e sanitarie, lasciando immaginare che l’ipotesi da incubo di un collasso del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare al Nord Italia, non fosse poi così campata in aria.

Le misure di lockdown, la disciplina degli italiani, hanno fatto il resto salvando il Paese dalla catastrofe. Questo però non significa che si possa guardare al futuro con la spensieratezza di un tempo: da una parte il coronavirus in Italia continua a circolare, come dimostrano i dati della Protezione Civile, che nelle ultime ore ha registrato 744 nuovi contagi. Sul fronte della gestione della Fase 2 di “convivenza” con il virus, in attesa che la maggioranza trovi la quadra sul “decreto Rilancio” (ex aprile e maggio), la notizia più importante è l’accordo raggiunto tra Governo e Regioni rispetto alle “aperture su misura” che saranno possibili – in osservanza delle linee guida emanate da Roma – a partire dal 18 maggio. Come riportato da SkyTg24, in questi giorni Inail e Cts faranno i protocolli che mancano e che saranno indicati per ogni attività perché si possa riaprire nella massima sicurezza. Dal 18 maggio, dunque, la differenza epidemiologica tra territori sarà un fattore. Ma il governo si riserverà il potere di chiudere di nuovo qualora si sviluppassero pericolosi focolai.



