Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, dati giù ma il Piemonte preoccupa

Prosegue il trend positivo in Italia circa l’epidemia da coronavirus. Anche nella giornata di ieri abbiamo assistito ad un lento decrescere dell’infezione visto che i nuovi positivi sono stati 798, per un totale di 222.104 casi da quando è scoppiata l’emergenza. Ancora sotto quota 200 le vittime, precisamente 195 (31.106 morti dallo scorso febbraio), mentre le persone attualmente positive in Italia sono meno di 80mila, 78.457 per l’esattezza. Continuano a salire i guariti, 112.541 da tre mesi a questa parte, per un surplus di 3.502 unità rispetto alle precedenti 24 ore, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 893. La Lombardia continua ad essere la regione più colpita dal virus, ma a preoccupare maggiormente sono Piemonte e Molise, le uniche due zone d’Italia dove i numeri sono cresciuti rispetto alla precedente rilevazione, chiaro indizio di un possibile nuovo focolaio. Nel contempo continua la massiccia campagna di tamponi, e ieri ne sono stati eseguiti 61.973, per un totale che ha superato quota 2 milioni e settecentomila.

CORONAVIRUS ITALIA, NOVITA’ AZZOLINA: “SI POTRA’ BOCCIARE”

Buone notizie dai dati, e altrettante dal governo, visto che ieri è stata finalmente trovata la quadra circa il Decreto Rilancio, una manovra da 155 miliardi di euro, di cui 55 di indebitamento, che andrà a sostenere imprese e famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica. Confermato il taglio dell’Irap per un valore di circa 16 miliardi di euro, e tagliati circa 4 miliardi di tasse. Soddisfatto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha commentato il nuovo Dl, parlando di “premessa per concretizzare la ripresa” dell’Italia. “Ci siamo fatti carico della sofferenza degli italiani”, ha aggiunto il presidente del consiglio, annunciando anche un’intesa fra governo e regioni per velocizzare il pagamento della cassa integrazione, nonché un accordo nella maggioranza sulla regolarizzazione dei migranti. Infine le novità per quanto riguarda la scuola, con la ministra dell’istruzione, Azzolina, che ha annunciato la possibilità di bocciare gli alunni che non si siano impegnati abbastanza in periodo di quarantena e nel primo quadrimestre: “Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo – le sue parole – studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico”.



