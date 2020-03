Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: Fnomceo, 10% contagiati sono medici

Il Coronavirus non è un’influenza e la diffusione dell’epidemia in Italia lo conferma. Preoccupante anche il bollettino degli operatori sanitari, i nostri soldati in questa guerra contro il Covid-19. È salito a 3.359 il numero dei medici contagiati. Quindi c’è stata una crescita di 659 operatori sanitari rispetto agli ultimi dati forniti dalla Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). Si tratta quindi del 10 per cento del totale. Purtroppo cresce anche il numero dei medici morti. L’elenco è aggiornato sul portale Fnomceo: sono deceduti anche Francesco Foltrani, medico di Medicina Generale di Macerata, Andrea Carli, medico di Codogno in pensione deceduto la notte scorsa in India ove era andato in viaggio. Sul Coronavirus continua a lanciare avvertimenti anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Nel consueto briefing, il direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria, Michael Ryan, ha dichiarato: «Ci sono sistemi sanitari al collasso. Guardate alle terapie intensive in alcune parti del mondo, completamente sopraffatte. Guardate ai medici e agli infermieri stremati. Questo non è normale. Questa non è una semplice stagione influenzale particolarmente negativa».

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: GLI ALLARMI DI BERNABEI E GORI

Roberto Bernabei, specialista in geriatria del Comitato Tecnico-Scientifico, in conferenza stampa alla Protezione civile non ha escluso l’estensione delle proroghe fino all’estate. «Non lo so, tutto è possibile, ancora non lo sappiamo. Finché non avremo una valutazione del picco della pandemia non possiamo fare questi calcoli ulteriori». Intanto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha acceso i riflettori su un altro aspetto di questa emergenza sanitaria. Nel Bergamasco i morti sarebbero quattro volte in più dei dati ufficiali. «Ho chiamato una dozzina di sindaci per farmi un’idea: in quei comuni il numero dei decessi è all’incirca 4 volte quello ufficiale», ha dichiarato. Il primo cittadino di Bergamo ha spiegato come ciò sarebbe possibile: «Molti anziani muoiono di polmonite a casa loro o nelle case di riposo, senza che nessuno abbia fatto loro un tampone, né prima né dopo il decesso». Il bilancio del Coronavirus in Italia potrebbe essere quindi più pesante. Intanto c’è stata una crescita complessiva dei contagiati del 14,58 per cento, la speranza è che presto arrivi l’inversione di tendenza.



