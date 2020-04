Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: in Liguria riaprono i cantieri?

Il Coronavirus in Italia non ha ancora allentato la sua presa: il bollettino emesso dalla Protezione Civile domenica (come sempre alle ore 18:00) parla di oltre 102000 positivi, dunque i numeri restano abbastanza alti con la Lombardia che ha già superato quota 31000, e rimane la Regione sempre più bersagliata. Numeri in aumento anche in Emilia Romagna e Piemonte, i morti erano quasi 20000 ma se non altro è confortante il fatto che stiano aumentando anche i guariti, segno del fatto che evidentemente la pandemia potrebbe davvero entrare nella sua Fase 2. Gli italiani hanno trascorso la Pasqua senza poter andare in chiesa o riunirsi con i familiari distanti: senza ombra di dubbio si è trattato di un giorno difficile per tante persone, bisognerà tenere duro ancora un po’ cercando di rispettare le norme sanitarie ancora in atto.

La morsa del Coronavirus non si allenta in Italia, ma c’è chi sta già preparando la Fase 2: sapevamo del Veneto che ha dichiarato la conclusione del lock down, ma sono arrivate anche le dichiarazioni del governatore della Liguria Giovanni Toti, che ha annunciato l’imminente firma di un’ordinanza per riaprire alcuni cantieri. E’ previsto per oggi un incontro con tecnici e assessori competenti “per parlare del decreto-ordinanza che colmi alcune lacune del provvedimento governativo”, che come sappiamo ha prolungato l’isolamento fino al 3 maggio. Il tema dunque resta sempre lo stesso: una diversità di veduta tra il Governo e le varie regioni, anche in Liguria dove Toti si è concentrato sulla riduzione di alcuni milioni di euro destinati alla cassa integrazione (“stiamo litigando per riaverli indietro”) e appunto la chiusura forzata di alcuni cantieri definita “imbarazzante”, per esempio quelli per la fibra ottica.

CORONAVIRUS ITALIA: PARLA IL PROFESSOR LOCATELLI

Inoltre in serata sono arrivate anche le parole di Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di Sanità che, intervenuto a Che Tempo che Fa (la trasmissione su Rai 3) ha parlato dello stesso tema, ovvero quello della riapertura. Nelle sue dichiarazioni il professore ha sottolineato la necessità di riaprire “senza far riesplodere l’epidemia da Coronavirus”, visto che la situazione rimane critica e delicata. Sarà assolutamente fondamentale anche lo studio di sierovalenza: anche in questo caso quindi si parla di quando e come fare terminare il lock down, nei giorni scorsi si era ventilata l’ipotesi di farlo in maniera scaglionata secondo un piano che guardasse prima alle zone meno colpite dalla pandemia e, stando alle ultime dichiarazioni, sembra che alcune regioni in autonomia abbiano già pensato ai loro distinti piani per affrontare l’emergenza e provare a riprendere la corsa. Cosa succederà invece oggi?



