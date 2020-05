Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, in Lombardia 65% dei nuovi casi

Pubblicità

Il numero di contagiati in Italia da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus è salito ad un totale di 231.139. La giornata di ieri è stata meno positiva rispetto a quella precedente, in quanto i contagi sono saliti di 584 unità, e nel contempo sono aumentati anche i morti, +117, per un totale di 33.072 vittime dallo scorso 21 febbraio ad oggi. Quella di ieri è stata una giornata segnata da moltissimi tamponi, e forse anche per questo i numeri sono cresciuti rispetto alla precedente rilevazione, fatto sta che la regione Lombardia continua ad essere, come da mesi, il focolaio della pandemia, con più della metà di nuovi infetti (65%) e nuovi morti. Anche per questo i governatori delle varie regioni, nonché i sindaci, hanno dato vita ad alcune querelle a distanza nelle ultime ore, a cominciare da quella fra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente della Sardegna, Solinas. “Ci ricorderemo di chi chiede la patente di immunità”, ha detto il primo cittadino meneghino, mentre è stato lanciato un appello a Sicilia e Sardegna: “Facciano chiarezza sulle regole d’ingresso”.

CORONAVIRUS ITALIA, DAL RECOVERY FUND ALLA SERIE A

Ci sono comunque otto regioni, leggasi Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata, che non hanno registrato vittime, con l’aggiunta della provincia di Bolzano. Quella di ieri è stato un giorno scandito anche dalla vicenda Recovery Fund, con l’Italia che si assicurerà ben 172 miliardi di euro dal pacchetto, di cui 82 a fondo perduto e 91 di prestiti; “Ottimo segnale”, il commento di Conte, mentre la Von der Leyen a Sky Tg24 ha detto: “Nessun Paese merita una crisi così grande”. Nelle prossime ore potrebbero infine arrivare novità per quanto riguarda la ripresa del campionato di Serie A. Oggi si dovrebbe infatti tenere il vertice decisivo, con il protocollo che è già stato di fatto stilato: isolamento di eventuali contagiati per due settimane, tamponi ogni 48 ore, e possibilità di continuare ad allenarsi. Va detto anche, però, che ieri è stato trovato un nuovo caso nel Bologna.



