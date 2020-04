Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, in Lombardia ancora tutto chiuso

L’epidemia da coronavirus in Italia ha superato quota 100mila persone infette. Lo dicono gli ultimi dati aggiornati della protezione civile, che raccontano di una giornata, quella di ieri, sicuramente negativa, e non in linea con il trend dei giorni precedenti. Sono stati infatti 4700 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono aumentate di 619. La situazione più preoccupante continua ad essere quella della Lombardia, ed in particolare di Milano, dove i contagi sono raddoppiati nel giro di un giorno. E’ probabile che con i numeri in calo le persone abbiano fiutato una minor emergenza, e approfittando del caldo fuori stagione e dei giorni di vacanza, siano uscite in massa in barba alle misure restrittive. Anche per questo quella di oggi sarà una Pasqua blindatissima, con migliaia di agenti delle forze dell’ordine disposti con posti di blocco sulle arterie principali, ma anche nei vari paesi, di modo da effettuare controlli rigidi e serrati.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: LE PAROLE DEL PAPA E DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Inoltre, visti i dati negativi, la Lombardia sembrerebbe intenzionata a proseguire con le misure restrittive già in atto, evitando che si riaprano alcune attività come le librerie e i negozi per i bambini, come invece spiegato da Giuseppe Conte venerdì sera in conferenza stampa. Un messaggio di speranza in questo buio è arrivato da Papa Francesco, che durante la messa celebrata nella basilica di San Pietro si è rivolto così ai fedeli: “riconquistiamo il diritto fondamentale alla speranza”, per poi aggiungere “Basta guerre e armi, cessino gli aborti”. Intanto in Italia si dibatte sul Mes, con una rottura ormai insanabile fra Conte e il Centrodestra, dopo le parole del Premier contro Salvini e Meloni. Sul caso è intervenuta anche la Commissione di Vigilanza Rai, e il discorso del presidente del consiglio è stato bocciato più o meno in maniera bipartisan. Infine, le parole di Mattarella che ha invitato i suoi connazionali ad attenersi alle normative: “Rimane oggi indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto”.



