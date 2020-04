Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: indice contagiosità tra 0,5 e 0,7

Pubblicità

Ci sono i presupposti per abbozzare un timido sorriso nel leggere i dati aggiornati relativi alla pandemia di Coronavirus in Italia e risalenti alla giornata di ieri, giovedì 23 aprile 2020: per il quarto giorno consecutivo sono in diminuzione i pazienti Covid-positivi (106.848 in tutto, 851 in meno rispetto a mercoledì), mentre i guariti in un solo giorno sono stati 3.033. Rapporto positivo anche fra il totale dei tamponi effettuati (66.658) e i nuovi casi rilevati (2.646), pari al 3,9% (statistica mai così bassa). Le vittime, invece, salgono a 25.549 (+464) e a destare particolare preoccupazione è il Piemonte, ove il trend dei contagi è segnalato in crescita (30 malati in più rispetto alle altre regioni più colpite, quali la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna). Per questo, nel corso della consueta conferenza stampa della protezione civile è stato ricordato che il 4 maggio non rappresenterà un via libera collettivo e che occorrerà tenere sotto stretto monitoraggio l’indice di contagiosità del Covid-19, che si attesta attualmente fra lo 0,5 e lo 0,7.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: MEDICI DEL LAVORO CHIEDONO TAMPONI E TEST SIEROLOGICI

Servirà dunque grande prudenza a partire dal mese prossimo, quando il nostro Paese, al pari di molte altre nazioni europee, cercherà di riavviare il proprio motore economico e di dare il via alla cosiddetta Fase 2. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, prima della lettura del consueto bollettino, ha rimarcato che per la prima volta i “numeri sono particolarmente confortanti, in quanto, nel complesso, i dimessi e i guariti sono di più dei nuovi casi”. Come detto, tuttavia, gli esperti raccomandano massima cautela e un appello in tal senso è giunto in queste ore anche dai medici del lavoro, che hanno dichiarato: “Dateci la possibilità di fare tamponi e test sierologici sui lavoratori per fare ripartire in sicurezza le aziende. In caso contrario, non potremo verificare se un lavoratore è affetto da Coronavirus”. Come riferisce l’ANSA, è stato il network Consulcesi, che tutela legalmente i medici competenti, a sottoporre al ministero competente, alle Regioni, alla protezione civile e agli ordini professionali tali richieste.



