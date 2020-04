Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: “La curva ha iniziato la discesa”

«La sfida è intercettare positivi, anche con pochi sintomi, per bloccare o comunque rallentare la diffusione del coronavirus in Italia». A tracciare il nuovo percorso per superare l’emergenza coronavirus è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro. Intervenuto a “Che tempo che fa”, ha evidenziato il fatto che «tutto il servizio sanitario nazionale si è comportato in maniera eroica», soprattutto nella fase emergenziale. Nella conferenza stampa di ieri in Protezione civile ha infatti annunciato una importante svolta: «La curva ha iniziato la discesa e inizia a scendere anche il numero dei morti. Iniziamo a pensare alla fase 2 se i dati si confermano, ovvero a riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia». Ma questo dato positivo però va conquistato giorno dopo giorno, continuando a rispettare queste misure che faranno decrescere ulteriormente la curva. I numeri infatti restano importanti: i morti sono 15.887, i contagiati sono 91.246 mentre 21.815 sono guariti: il totale è di 128.948 casi.

CORONAVIRUS ITALIA, VERSO LA “FASE 2” ANCHE PER I FARMACI

La situazione migliora e si vede all’orizzonte la “fase 2” per l’Italia, ma lo stesso si può dire per i farmaci. Gli ospedali nel momento più difficile dell’emergenza coronavirus somministravano medicine varie per endovena a tutti i casi gravi. Non era la miglior strategia, ma quella più istintiva per salvare vite. Ora invece le terapie vengono diversificate. I farmaci antivirali vengono considerati quelli più utili nella fase iniziale, mentre quando i polmoni sono compromessi si prova ad agire sul sistema immunitario. Ma c’è la scommessa degli anticorpi. Stanno aumentando le regioni che sperimentano il plasma dei convalescenti: dopo Pavia, anche Toscana, Lazio, Campania, Marche e Molise stanno aspettando le autorizzazioni finali. Si tratta di un tipo di terapia usata in emergenze come Ebola. «La difficoltà sta nel trovare pazienti con una quantità alta di anticorpi neutralizzanti, quelli efficaci contro il virus», ha dichiarato a Repubblica Massimo Andreoni, professore di malattie infettive a Roma Tor Vergata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA