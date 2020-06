Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: la Grecia riapre al Belpaese

Pubblicità

Nuovo appuntamento con le ultime notizie e gli aggiornamenti più recenti sull’epidemia di coronavirus in Italia. Anche quella di ieri è stata una giornata positiva, con la curva epidemiologica che si è confermata in calo, seppur lento, ma costante. Sono stati 283 le persone in più contagiate fra lunedì e martedì, mentre le vittime sono cresciute di altre 79 unità. Nel contempo più di 2000 malati di covid sono guariti (per l’esattezza, 2.062), e sono molte le regioni che anche nelle ultime 24 ore hanno registrato zero nuovi infetti e zero morti. Positivo l’ultimo bollettino della regione Veneto, che dopo 110 giorni di pandemia ha comunicato che al momento non vi sono pazienti in terapia intensiva positivi al covid. La Lombardia continua invece ad essere il focolaio dell’epidemia, ma per la prima volta dopo mesi, il numero di pazienti in terapia è sceso sotto la soglia psicologica dei 100. E a proposito della Lombardia, il governatore della regione, Attilio Fontana, ha affermato che “di errori ne abbiamo commessi fin che ne vuole”, a seguito dell’inchiesta di Report.

CORONAVIRUS ITALIA, SPERANZA: “VIRUS NON ANCORA SCONFITTO”

Visti i numeri in forte calo, anche le nazioni straniere che fino a pochi giorni fa ci guardavano con molta preoccupazione, hanno deciso di abbassare le misure restrittive, a cominciare dalla Grecia, che ha confermato la riapertura indistinta all’Italia dal prossimo 15 giugno. L’Austria riaprirà invece i confini al Belpaese dal 16, non escludendo comunque delle differenziazioni regionali. Nel frattempo il capo della task force, il super manager Vittorio Colao, ha presentato al premier Conte il piano per il rilancio del paese dopo la pandemia, 102 punti programmatici fra ambiente, lavoro, turismo e infrastrutture. Infine le parole del ministro della Salute, Speranza, che ha ricordato che il virus è ancora presente fra di noi: “Il virus non è sconfitto. Bisogna insistere sulla cooperazione internazionale. In Europa la situazione è migliorata, ma i dati che in questi giorni arrivano da molte parti del mondo sono preoccupanti. E’ importante insistere con la cooperazione internazionale sulla ricerca, sul vaccino e sulla riforma dell’Oms”.



