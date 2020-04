Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, l’ISS: “Ci aspettiamo nuovi casi”

Pubblicità

L’ultimo bollettino in materia di Coronavirus emesso dalla protezione civile nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile 2020, ha fatto segnare un nuovo calo dei malati, che sono in tutto 105.813 (-290 rispetto a domenica). Sono aumentati di 1.696 unità i guariti (66.624 in tutto) e per la prima volta dal 16 marzo ad oggi il numero dei ricoverati in terapia intensiva è sceso sotto quota duemila (1.956). I pazienti che si trovano in isolamento domiciliare sono 83.504, mentre coloro che stanno affrontando il Covid-19 presso struttura ospedaliera sono 20.353. Le vittime sono ora 26.977, con un incremento di 333 decessi in 24 ore. Nel corso del briefing con la stampa il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha sottolineato “il successo delle misure di contenimento adottate, ma le aperture dovranno essere caute e accompagnate da accurate riflessioni, monitorando il numero dei casi anche con l’ausilio delle terapie intensive, al fine di leggere la capacità di contenere l’infezione durante la Fase 2″.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE, BRUSAFERRO (ISS): “FASE 2? CI ASPETTIAMO NUOVI CONTAGI”

“La circolazione del virus prosegue, ma il numero dei morti è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane fa”, ha proseguito Brusaferro, che poi ha parlato della cosiddetta Fase 2 e delle visite ai congiunti: “Servirà grandissima cautela, ancor di più da parte di chi, per ragioni lavorative, viene spesso a contatto con altre persone”. La paura generale con la graduale riapertura è che si possa manifestare una seconda ondata di contagi in Italia, facendo ripiombare il Paese nell’emergenza più acuta: “È lo scenario che nessuno vuole immaginare – ha affermato il presidente dell’ISS –. Al momento non abbiamo elementi per ipotizzarlo, ma non si può escludere del tutto. Ci aspettiamo dei casi, possono accadere in comunità ristrette – e si dovrà intervenire tempestivamente – oppure in contesti familiari. Se si verificasse, invece, una diffusione incontrollata, con un numero di casi di cui non si riuscisse a ricostruire la catena, ci sarebbe da preoccuparsi”. Quando torneremo ai baci e agli abbracci? “Non prima del vaccino, abituiamoci a questa prospettiva”.



