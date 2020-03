Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: morti in calo per il secondo giorno

Resta stabile il trend di crescita delle persone positive al coronavirus. L’aumento è di 3.815 casi secondo l’ultimo bollettino, ma si tratta di un numero stabile rispetto a quelli dei giorni passati. Nel complesso i malati di Covid-19 sono 73.880. Di questi sono in terapia intensiva sono 3.906, 50 in più rispetto a sabato. E ben 1.328 sono solo in Lombardia. Di quel totale 27.386 sono ricoverati con sintomi, mentre 42.588 sono quelli in isolamento domiciliare, senza sintomi o con lievi sintomi, numero che corrisponde al 58 per cento del totale. Purtroppo, cresce anche il bilancio delle vittime: ieri ne sono state annunciate altre 756, quindi il totale arriva a 10.779, ma sono comunque in calo per il secondo giorno. Luca Richeldi, direttore dell’Unità di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, evidenzia però un aspetto: si tratta di un cambiamento «che segnala un sistema sanitario che sta rispondendo e l’efficacia delle misure adottate». Dopo l’ultimo record di guariti, se ne registrano 646, quindi si arriva a 13.030, a conferma del fatto che la battaglia contro il coronavirus è lunga e complessa.

CORONAVIRUS ITALIA: 65 CONTAGIATI IN CASA DI RIPOSO CONTIGLIANO

Nella serata di ieri è arrivato l’esito dei tamponi eseguiti a ospiti e operatori sanitari della Casa di riposo Alcim di Contigliano (Rieti), colpita dall’epidemia di coronavirus. Il sindaco Paolo Lancia ha annunciato, in base alle comunicazioni ricevuto dall’Asl, che ci sono 65 contagiati. Con una nota ufficiale ha comunicato che gli ospiti positivi al coronavirus sono 42, quelli negativi 3, mentre quelli per i quali non è ancora pervenuto l’esito del tampone sono 8. Invece, per quanto riguarda gli operatori sanitari, sono positivi in 23, mentre 6 sono risultati negativi. Si attende ancora l’esito di un tampone che non è pervenuto. Il sindaco di Contigliano ha comunicato, inoltre, che due ospiti negativi sono stati accolti a Villa Franceschini e sono assistiti da un’operatrice Alcim. La Casa di riposo intanto è finita sotto il controllo sanitario del personale medico Asl, guidato sul posto dal dottor Livio Bernardini, primario del reparto di Geriatria dell’ospedale De Lellis. Questa mattina sarà presente all’Alcim con due operatori socio-sanitari e due infermieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA