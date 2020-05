Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, no alcolici a Milano dopo le 19:00

Pubblicità

Ancora aggiornamenti positivi dall’epidemia di coronavirus in Italia. Le ultime notizie raccontano infatti di dati in decrescita, e il sorriso è doppio in quanto i numeri fanno di fatto riferimenti ai primi giorni della Fase 2. Nel dettaglio sono stati solo 92 i morti nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto ai 50 delle 48 ore precedenti, “falsati” però dai mancati numeri della Lombardia. Bene anche gli infetti, con 300 nuovi pazienti, e numeri così bassi non li si vedevano da queste parti da inizio epidemia, dal 29 febbraio scorso. In totale i morti per covid sono saliti a 32.877, mentre gli infetti, deceduti compresi, sono 230.158. Nonostante questi dati facciano ben sperare, le autorità non intendono abbassare giustamente la guardia e da oggi scatterà in quel di Milano la nuova direttiva che vieta la vendita dopo le ore 19:00 di alcolici, sia nei bar quanto nei negozi di quartiere. Il sindaco Sala ha commentato tale restrizione spiegando: “non voglio fare lo sceriffo, ma va limitato il rischio”.

CORONAVIRUS ITALIA, POLEMICHE PER GLI ASSISTENTI CIVICI

E in aiuto a vigili, carabinieri e polizia, arriveranno a breve gli assistenti civici, 60mila volontari che avranno il compito di vigilare ma senza fare multe, invitando semplicemente le persone alle buone maniere. Una figura che sta però creando non poca polemica all’interno della maggioranza stessa, ma l’esecutivo è convinto dell’importanza dei volontari, sottolineando che “Non avranno compiti di polizia”. Sempre in seno al governo si lavora ancora al Decreto Rilancio, e nella giornata di oggi i ministri Gualtieri d’Incà incontreranno i capigruppo della maggioranza e dell’opposizione per ascoltare nuove proposte/modifiche. La cosa certa è che da ieri è possibile effettuare il bonus riguardante le colf e le badanti, un altro aiuto a quelle famiglie che non riescono a compensare una figura a volte fondamentale. Intensa Sanpaolo ha invece dato l’ok al prestito chiesto da Fca da 6.3 miliardi di euro per fronteggiare le enormi difficoltà economiche legate all’epidemia di coronavirus, che ha letteralmente falcidiato il settore auto in questi mesi per ovvi motivi.



