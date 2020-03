Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, nuova stretta “Misure necessarie”

L’Italia si risveglia dopo il giorno più nero da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi sono saliti vertiginosamente, facendo segnare un gravissimo +793, per un totale di 4.825 morti totali. Numeri che hanno obbligato il governo ad intervenire con un nuovo decreto d’urgenza che entrerà in vigore a partire da domani, lunedì 23 marzo, e che andrà avanti almeno fino al 3 aprile. Il presidente del consiglio parla di “crisi più difficile per l’Italia dal dopoguerra”, parole motivate da un’emergenza che non sembra trovare fine, e che sta colpendo soprattutto in Lombardia, una regione messa in ginocchio a causa dei continui contagi. C’è anche qualche piccola luce in fondo al tunnel, come ad esempio la risposta di circa 7220 medic, alla ricerca di 300 dottori negli ospedali di tutta Italia. La gente ha voglia di fare del bene, di scendere in campo in prima persona, nonostante il personale sanitario sia decisamente il più esposto all’infezione da covid-19.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: IL PENSIERO DEL PAPA

Soddisfatto della nuova stretta il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato di “Misure necessarie e inevitabili. Finalmente!”, mentre il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, ha commentato così il nuovo decreto d’urgenza (che ricordiamo, entrerà in vigore da domani): “La sospensione annunciata dal Presidente Conte delle attivita’ produttive non essenziali fino al 3 Aprile e’ un sacrificio necessario per sconfiggere il COVID19 e salvare vite umane. Sosterremo i lavoratori e le imprese per far ripartire il Paese. Uniti ce la faremo”. Da segnalare infine come il coronavirus stia colpendo anche personaggo noti del panorama italiano. E’ di ieri la notizia della positività della stessa della Juventus, Dybala, e della sua fidanzata (entrambi stanno bene); positivo anche l’ex capitano del Milan, attuale dirigente, Paolo Maldini, e il figlio Daniel. Infine, dopo il decesso del suocero di Adriana Volpe, è morta anche la mamma di Piero Chiambretti, sempre per coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA