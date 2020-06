Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: oggi l’Austria riapre al Belpaese

Andiamo a vedere gli aggiornamenti sull’epidemia di coronavirus in Italia, e le ultime notizie più interessanti. Stando al bollettino diramato come di consueto ieri sera dalla Protezione Civile, i casi di infetti sono nuovamente scesi, per un totale di 303. Bene anche il numero relativo alle vittime, ai così basso da mesi, ieri 26. In totale le persone che hanno contratto l’epidemia sul nostro territorio da inizio emergenza sono salite a quota 237.290, con l’aggiunta di 177.010 guariti e infine 34.371 morti, quarta nazione al mondo per numero di vittime dietro a Stati Uniti, Brasile e Regno Unito. La Lombardia continua ad essere l’ultimo focolaio attivo dello stivale, visto che solamente 44 casi si sono registrati al di fuori dei confini lombardi, contro i 259 della regione amministrata da Attilio Fontana. Salgono così a 91.917 i casi lombardi dallo scorso 21 febbraio, mentre il Piemonte insegue a 31.061, con l’Emilia Romagna a quota 28.084. Quella di ieri è stata una giornata molto importante in quanto sono scattate nuove riaperture, a cominciare dai cinema, con varie limitazioni, passando dai teatri e arrivando fino ai centri estivi.

CORONAVIRUS ITALIA, RIPRESA LA CIRCOLAZIONE NELL’UE

Sempre ieri è divenuta ufficialmente operativa l’app Immuni, che permetterà il tracciamento degli infetti e manderà avvisi nel caso in cui ci fosse stato un contatto con una persona covid. Sempre dai ieri è ripresa la circolazione fra le frontiere europee, con 25 aeroporti italiani che hanno riaperto dopo il lockdown, mentre da oggi, 16 giugno, spazio alla riapertura dei confini fra Austria e Italia. Significative le dichiarazioni della ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti (Italia Viva), che ha spiegato che l’assegno universale per i figli, contenuto nel Family Act, potrebbe entrare in operatività entro il mese di gennaio 2021. Infine, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato durante gli Stati Generali il documento redatto della Task Force presieduta dal manager Colao, per rilanciare l’Italia dopo l’epidemia.



