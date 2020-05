Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, oggi riaprono palestre e piscine

Pubblicità

Ultime notizie e aggiornamenti sull’epidemia da coronavirus in Italia decisamente positivi. Nella giornata di ieri, infatti, si sono registrati solamente 50 morti, un dato che non si vedeva da mesi nel Belpaese. Rimane il dubbio circa il fatto che la Lombardia non abbia comunicato in tempo i dati, ma la stessa regione ha confermato i numeri, di conseguenza la cifra è reale. Bene anche il computo dei nuovi contagi, ieri 531 e in netto calo rispetto ai 669 della precedente rilevazione (totale 229.858 infetti da inizio pandemia). Alla luce di questi numeri positivi, oggi sarà una giornata di nuove riaperture in tutto lo stivale, a cominciare dalle palestre e dalle piscine, che rialzeranno le serrande in tutte le regioni tranne in Lombardia e in Basilicata, dove bisognerà attendere almeno un’altra settimana. Riapriranno anche le scuole guida e sempre oggi scatterà l’indagine sierologica su un campione di 150mila cittadini distribuiti in duemila diversi comuni, di modo da scoprire eventuali nuovi ex contagiati.

CORONAVIRUS ITALIA, SERIE A: CI SONO DUE DATE

Nella notte si è tenuto un vertice di maggioranza alla presenza del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per il decreto scuola, e il governo ha trovato un’interno per quanto riguarda il concorso per i precari: si terrà dopo l’estate e non sarà a crocette ma con una prova scritta. “Concorso garantirà meritocrazia”, i commenti a caldo di Conte e della ministra dell’istruzione, Azzolina. Leggeri passi avanti anche per la ripresa della stagione di Serie A, che potrebbe ripartire il 13 giugno o eventualmente la settimana dopo, il 20, dopo che arriverà il protocollo dedicato. Il viceministro Sileri ha invece annunciato che entro una decina di giorni, indicativamente attorno ai primi di giugno, sarà disponibile l’app Immuni che aiuterà a tracciare i contagi, e che permetterà un miglior isolamento dei casi sospetti, mentre i sindaci delle varie città del Belpaese continuano ad essere preoccupati dalle troppe scene di movida da nord a sud; a riguardo oggi il primo cittadino di Milano, Sala, dovrebbe incontrare il prefetto per imporre nuove restrizioni.



