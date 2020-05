Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, oggi riprendono le messe domenicali

Pubblicità

In chiaro scuro le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti circa l’epidemia di coronavirus in Italia. Stando ai dati comunicati ieri sera dalla Protezione civile, nel nostro paese si sono registrati altri 669 positivi, con l’aggiunta di 119 morti. A preoccupare, come sempre, è la Lombardia, dove attualmente vi sono 25.630 persone con il covid, e dove si concentra la maggior parte dei nuovi casi. Non è da escludere che la mobilità delle ultime due settimane dopo l’inizio della fase 2, abbia rallentato la decrescita della curva epidemiologica, ed anche per questo sia il governatore Fontana quanto il sindaco di Milano, Beppe Sala, hanno spiegato di essere pronti ad attuare nuove misure restrittive nel caso in cui dovessero verificarsi ancora scene di movida incontrollata. Non sarebbe comunque un’eccezione visto che i sindaci di Brescia e Perugia hanno deciso di attuare il coprifuoco proprio per evitare assembramenti notturni. La cosa positiva è che i ricoverati sono diminuiti di 262 unità, così come le terapie intensive, attualmente a quota 572 (-23).

Pubblicità

CORONAVIRUS ITALIA: OGGI VERTICE GOVERNO PER LA SCUOLA?

Nel frattempo il governo è ancora al lavoro sulla scuola; il vertice doveva tenersi ieri ma è stato posticipato, e non è da escludere sia in programma per la giornata di oggi. Il premier Conte vuole che l’incontro sia risolutivo, anche perchè agli esami di maturità (pronte le mascherine) e di terza media manca ormai meno di un mese, e non vi è ancora l’ufficialità su come si svolgeranno. Ieri, manifestazioni in sedici diverse città da parte di genitori ma anche insegnanti, per chiedere che da settembre si ritorni a scuola tutti in classe e non metà in aula e metà a casa con la didattica online a distanza. Altra novità riguarda il Recovery Fund, il fondo ricovero che permetterebbe all’Italia di ottenere 100 miliardi di euro di aiuti praticamente a fondo perduto, a cui però le nazioni del nord si stanno opponendo. Proprio Danimarca, Svezia, Austria e Paesi Bassi, hanno presentato una contro-proposta, giudicata però inadatta dall’Italia. Infine da segnalare la ripresa da oggi delle messe domenicali, con la possibilità di accedere ai luoghi sacri seguendo le solite misure restrittive come il distanziamento e la mascherina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA