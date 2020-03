Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, Oms: “È vicina a stabilizzazione”

Il Coronavirus in Italia è vicino ad una stabilizzazione? I dati relativi all’ultimo bollettino della Protezione civile indicano che la strada imboccata è quella giusta. Sono stati registrati 1.590 guariti e non erano mai stati così tanti dall’inizio dell’epidemia. L’incremento dei casi è invece di 1.648 (per un totale di 75.528 i malati di coronavirus in Italia), decisamente meno rispetto alle ultime rilevazioni. D’altra parte, ci sono altri 812 morti, che portano il bilancio delle vittime a 11.591. La conferma arriva anche dalle parole del dottor Mike Ryan dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il quale si è augurato che i due Paesi «siano quasi arrivati alla stabilizzazione, anche se il virus non se ne andrà da solo e serve uno sforzo ulteriore». Il medico dell’Oms ha spiegato, parlando della diffusione del coronavirus in Italia, che il problema principale è ridurre i contagi. Purtroppo per riuscirci non è sufficiente solo il “lockdown”, la chiusura cioè del Paese decisa dal governo attraverso una serie di graduali restrizioni. Secondo Ryan serve anche «rafforzare lo sforzo sanitario pubblico e capire quale strategia adottare».

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: SALGONO A 63 I MEDICI MORTI

C’è un altro dato che non va trascurato, per quanto riguarda i contagi di coronavirus in Italia. Ci riferiamo a quello relativo agli operatori contagiati. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss), relativi a domenica, sono 8.358 gli operatori sanitari positivi al coronavirus, quindi c’è stato un aumento di 595 casi rispetto alla rilevazione del giorno prima. Ma purtroppo si aggrava anche il bilancio dei medici morti per coronavirus: il totale sale infatti a 63 vittime. Questo dato lo ha fornito la Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo). Le ultime due vittime sono Guido Riva, medico di Bergamo, e il ginecologo Valter Tarantini di Forlì. A proposito di Bergamo, sono 170 le bare delle persone che ieri il comandante provinciale dei carabinieri, Paolo Storoni, ha dovuto “smistare” nei forni crematori fuori Regione. Stando a quanto riferito dal colonnello stesso, e riportato da Tgcom24, si tratta di persone morte nei giorni scorsi in provincia e che attendono di essere cremate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA