Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: record morti, ma cala velocità casi

Il Coronavirus mette a dura prova l’Italia. Sono 9.134 i morti, 969 in un giorno. Il nostro Paese non aveva raggiunto mai finora un numero così alto. Il bollettino della Protezione civile racconta una nuova strage. Ma l’Italia supera la Cina anche per contagi: comprendendo vittime e guariti si arriva infatti a quota 86.498. Di questi 66.414 sono malati, per un incremento di +4.401 casi. Nelle ultime due settimane il numero dei morti era stato superiore ai guariti solo il 23 marzo, anche se i criteri diversi usati dalle regioni per dimettere i pazienti di Covid-19 complica l’analisi delle tendenze sul fronte della remissione della malattia. Il primato dell’emergenza spetta agli Stati Uniti, ma questo non conforta. Lo fa la velocità dell’aumento, che è tornata a scendere: è al 7,4 per cento, a conferma della decelerazione che fa ben sperare i tecnici dell’Istituto superiore di sanità (Iss), i quali hanno rilevato questo trend in maniera costante dal 20 marzo scorso. Infatti è la percentuale più bassa da quando sono cominciate le rilevazioni. Ancor più bassa è la crescita dei ricoverati (+5,15 per cento) e dei pazienti in terapia intensiva (+3,3 per cento).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: GERMANIA CURERÀ 73 ITALIANI

Nel giorno in cui l’Italia ha registrato il numero più alto di vittime col Coronavirus, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha firmato una circolare che invita tutti gli edifici pubblici a esporre la bandiera italiana a mezz’asta nella giornata di martedì 31 marzo. Ciò in segno di lutto per le vittime del Coronavirus, di vicinanza ai familiari dei deceduti e di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite da questa tragedia. Intanto la Germania è pronta ad accogliere 73 pazienti italiani nei reparti di terapia intensiva dei suoi Leader. Secondo fonti diplomatiche, citate da Tgcom24, finora ne sono arrivati sei: 4 a Lipsia e 2 a Dresda. I due pazienti che dovevano partire ieri invece non lasceranno l’Italia perché le loro condizioni sono troppo gravi. Comunque, tra i Leader che si sono fatti avanti per accogliere i pazienti italiani, oltre alla Sassonia, ci sono Berlino, Baviera, Brandeburgo e Nordreno-Vestfalia. La Turingia invece manderà un team medico e materiale sanitario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA