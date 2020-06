Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: riapertura regioni, è tutto pronto

Pubblicità

Le ultime notizie e gli aggiornamenti più recenti sull’epidemia di coronavirus, fotografano una situazione decisamente positiva in Italia. L’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile racconta di 178 nuovi casi, il dato più basso dallo scorso 26 febbraio, inizio pandemia, con l’aggiunta di 60 nuove vittime. Bene in particolare la Lombardia, dove i nuovi positivi sono stati solamente 50 nelle ultime 24 ore, pari al 28% del totale quando in media i casi si assestavano sul 60/70%. Fra le regioni che sorridono di più, Marche, Sicilia, Umbria, Molise, Calabria e Basilicata, dove i contagi nuovi sono stati pari a zero. E a proposito di regioni, inizia il conto alla rovescia per la grande riapertura che scatterà da domani 3 giugno 2020. Il governo è riuscito a mediare con i vari presidenti e ad oggi non state diramate ordinanze in contrasto con il Dpcm. Non è da escludere che Conte tenga un messaggio agli italiani nella serata odierna, anche se al momento non vi è nulla di ufficiale a riguardo.

CORONAVIRUS ITALIA: SERIE A, APP IMMUNI E FESTA REPUBBLICA

Novità anche dalla Serie A che ripartirà ufficialmente il prossimo 20 giugno, come da calendario reso pubblico nelle scorse ore. Si dovranno disputare tutte le partite dalla 27esima alla 38esima giornata, con l’aggiunta dei recuperi della 25esima, entro i primi di agosto, per un tour de force, tenendo conto anche di Coppa Italia e Champions League, davvero da brividi. L’inizio della stagione 2020-2021 dovrebbe comunque scattare a fine agosto, a meno di novità per ora non rese note. Nel frattempo si celebrerà quest’oggi la Festa della Repubblica, come ogni 2 giugno. Niente eventi e parate in quel di Roma, ma i cieli della capitale saranno colorati di bianco, rosso e verde grazie alle Frecce Tricolori, che chiuderanno il loro tour del Bel paese, passando appunto da Roma, sorvolando l’Altare della patria dove Mattarella posizionerà la corona in onore dei Caduti. Vi ricordiamo infine che da ieri è disponibile l’App Immuni, al momento in 4 regioni Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria, per una prima fase di test.



