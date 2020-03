Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: risale curva contagi, “ma è lenta”

Risale la curva dei contagi dal Coronavirus in Italia. Il trend in calo delle persone attualmente positive al Covid-19 si ferma dopo quattro giorni. Sono 4.492 le persone contagiate rispetto all’ultima rilevazione, per un totale di contagiati che ammonta a 62.013 persone. Inoltre, sono morte 712 persone (50 in più dell’ultimo bollettino ufficialmente comunicato dalla Protezione civile, da cui mancavano le vittime in Piemonte). Il bilancio totale delle vittime con Coronavirus è di 8.215. Ma crescono anche i guariti: sono 999 in più, quindi salgono a 10.361 persone. Dunque, il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus in Italia arriva a 80.539. Secondo Agostino Miozzo, vice capo della Protezione civile, la velocità dell’incremento della curva sta rallentando. «Non possiamo aspettarci un’improvvisa diminuzione». Al tempo stesso sono in corso le analisi per capire le ragioni dell’ultimo incremento. «L’ipotesi è che ci sia stato un accumulo di risultati di tamponi fatti nei giorni precedenti».

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: ITALIA RITIRA 200 MILITARI DALL’IRAQ

A causa dell’emergenza Coronavirus, l’Italia ritira 200 militari dall’Iraq. La Nato e il Comando Multinazionale responsabile delle operazioni in Iraq hanno disposto la sospensione temporanea delle attività addestrative, garantendo però le capacità essenziali. Quindi, lo Stato Maggiore della Difesa sta coordinando e pianificando col Comando Operativo di Vertice Interforze il rientro temporaneo di alcuni militari italiani che sono impegnati nelle operazioni Inerehent Resolve (OIR) e Nato Training Mission in Iraq (NMI) focalizzate prevalentemente sull’addestramento delle forze irachene. Ma restano attivi gli assetti essenziali per la lotta al terrorismo e alla sicurezza del popolo iracheno. Di conseguenza, resteranno operativi circa 600 militari distribuiti tra Erbil e Bagadad e Kuwait. Le Forze Armate italiane, che sono impegnate ora nell’emergenza sanitaria, continueranno a contribuire con gli alleati alla lotta al terrorismo e a sostenere i popoli dove sono in corso missioni e operazioni.



