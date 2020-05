Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti, salgono i casi, Lombardia in testa

Pubblicità

Le ultime notizie e gli aggiornamenti circa l’epidemia di coronavirus in Italia sono in chiaro/scuro. In chiaro perchè è stato finalmente pubblicato il Decreto Rilancio con i suoi 55 miliardi di euro di aiuti a imprese e famiglie, in scuro perchè i dati, dopo essere stati molto positivi nella giornata di lunedì, sono tornati a salire (quasi il doppio), nelle ultime 24 ore. Ma andiamo con ordine, cominciando dal Dl Rilancio, che è divenuto ufficiale nelle ultime ore. Numerosi gli aiuti a sostegno dei lavoratori, a cominciare dal bonus da 600 euro per 4 milioni di autonomi, che verrà erogato praticamente in automatico, come spiegato ieri dal ministro dell’economia Gualtieri. Spazio anche al bonus babysitter e centri estivi da 1.200 euro, mentre da giugno partiranno i contributi a fondo perduto per le imprese, con l’aggiunta di una terza tranche da 1.000 euro sempre per gli autonomi. Come detto in apertura, però, i numeri di ieri fanno comunque riflettere, in quanto si sono verificati 813 nuovi casi di positivi (il giorno prima erano stati 451), con l’aggiunta di 162 decessi (contro i 99 di lunedì).

CORONAVIRUS ITALIA, SI DISCUTE SUGLI SPOSTAMENTI FRA REGIONI

La regione più esposta continua ad essere la Lombardia, con 462 nuovi positivi per un totale da inizio emergenza di 85.481 persone infette, più di un terzo del totale nazionale, e quasi il triplo della seconda regione con più casi, il Piemonte (29.727). Anche per questo, resta cauto il governo circa gli spostamenti fra regioni, con il ministro per gli affari regionali, Boccia, che nella giornata di ieri ha fatto sapere: “Si riaprirà il 3 giugno alla mobilità infraregionale perle regioni che hanno rischio medio o basso, ma se per alcune ci dovesse essere un rischio alto questo non sarà ritenuto opportuno. Speriamo che al 3 giugno arrivino tutte alle condizioni per poterlo fare. Sul territorio – ha aggiunto Boccia – ci si rende subito conto se il sistema sanitario regge e allora si va avanti; oppure se ci dovessero essere problemi. In tal caso, i problemi di una Regione non possono incidere sulle altre Regioni”. Veneto, Emilia Romagna e Friuli hanno già firmato un accordo in tal senso, ma valido solamente per gli spostamenti fra province confinanti. Infine da segnalare le ultime parole del premier Conte, che in occasione della 73esima assemblea mondiale della salute ha spiegato: “Stiamo entrando nella Fase 2 con cauto ottimismo e senso di responsabilità”.



