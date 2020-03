Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: Speranza, “sono giorni decisivi”

Comincia una settimana decisiva per la battaglia dell’Italia contro il Coronavirus. Si spera in una inversione di tendenza, in un calo della crescita di casi come emerso ieri. «Le prossime giornate sono decisive, per ripartire bisogna vincere la battaglia sanitaria», ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a “Live Non è la D’Urso” commentando anche il nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Sono giorni cruciali. Questi sono i giorni decisivi per fermare il contagio, ma per ripartire dal punto di vista economico bisogna prima vincere la battaglia sanitaria». Lo stesso assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che è questo l’auspicio della Regione Lombardia, quella peraltro più colpita dal Coronavirus. Gli ultimi dati dei contagi in calo «fanno ben sperare», ma da «martedì potremo capire se il contenimento ha successo». Dello stesso avviso è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che ieri durante la conferenza stampa della Protezione civile ha dichiarato: «Le prima misure stringenti di contenimento sono state adottate l’11 marzo, quindi ci aspettavamo di vedere risultati a partire da 2-3 settimane. Dunque, la prossima settimana sarà da questo punto di vista assolutamente cruciale e ci aspettiamo di vedere un segnale di inversione di tendenza».

CORONAVIRUS ITALIA, BOCCIA “8MILA POSTI IN TERAPIA INTENSIVA”

Intanto prosegue il lavoro del governo, insieme a quello della Protezione civile, per incrementare la risposta del sistema sanitario nazionale. «Abbiamo raggiunto 8mila posti in terapia intensiva. È un miracolo», ha dichiarato il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Francesco Boccia. A “Stasera Italia” su Rete4 ha spiegato che erano poco più di 5mila. A proposito del sistema sanitario nazionale, il Coronavirus in Italia miete vittime anche tra gli operatori sanitari, i “soldati” della nostra guerra contro il Covid-19. Si sta allungando la lista dei medici deceduti: altri due non ce l’hanno fatta, stando a quanto comunicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Si tratta di Vincenzo Leone, medico di famiglia e dirigente del sindacato Snami, di Bergamo, e Antonio Buonomo, medico legale di Napoli. Di conseguenza, in totale il numero dei decessi certificati dei medici in attività a causa dell’epidemia del nuovo Coronavirus in Italia sarebbero arrivati a 17.



