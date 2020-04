Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: test sierologici, ISS al lavoro

Sono state notizie moderatamente buone quelle che sono giunte ieri nell’ambito della conferenza stampa, ormai consueta, della Protezione Civile, il cui bollettino ha descritto un drastico calo dei contagi rispetto ai numeri degli scorsi giorni (+1648), evidenziando tuttavia ancora un dato elevato in riferimento alle persone decedute (812). Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono così 11.591 i pazienti morti dopo aver contratto il Covid-19, mentre i casi confermati attuali si attestano a quota 75.528. In riferimento alla terapia intensiva, l’incremento vi è stato, ma “solo” di 75 unità in più rispetto alla giornata precedente. Il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, a margine del bollettino relativo al Coronavirus in Italia, ha affermato che “stiamo vedendo i risultati, che non sarebbero avvenuti senza le misure di contenimento. Questa è la ragione per continuare a fare sacrifici: quanto verranno prolungati lo decideranno Conte e il Consiglio dei Ministri. La proroga ci sarà, ma l’intervallo temporale lo decideranno loro”.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE?

Nel frattempo, per avere una percezione della diffusione del Coronavirus in Italia quanto più possibile vicina alla precisione assoluta, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sta lavorando alla possibilità di avviare un’indagine a larga scala sulla popolazione, mediante l’utilizzo di test sierologici a risposta rapida, in grado di rivelare coloro che hanno sviluppato gli anticorpi utili a combattere il Covid-19. In conferenza stampa, il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, ha affermato che esiste la necessità di disporre di test più rapidi rispetto ai canonici tamponi per eseguire la ricerca degli anticorpi, aggiungendo inoltre che “stiamo pensando di avviare questo tipo di indagine e stiamo mettendo a punto le tecnologie per poterlo fare. Stiamo quindi lavorando per poter fare a stretto giro di posta un accertamento di prevalenza sierologica”. Questo perché, ha spiegato ancora Brusaferro, poter usufruire di una stima in tempi rapidi su un campione significativo della popolazione è molto importante per avere una stima reale dei casi, “mentre ad oggi dobbiamo accontentarci di modelli”.



