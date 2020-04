Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: trend in calo ma picco non esaurito

«Il picco non si è ancora esaurito». Per questo l’Italia si trova attualmente in una fase delicata della battaglia contro il coronavirus. Allentare le misure non farebbe altro che vanificare i sacrifici fatti finora. «La tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane», ha spiegato il direttore della terapia intensiva del Gemelli di Roma, il professor Massimo Antonelli, nonché membro del comitato tecnico scientifico. La “temperatura” dell’epidemia resta quindi stabile. I nuovi contagi registrati ieri sono 4.585, di poco inferiori rispetto ai 4.668 del giorno precedente. Anche gli attuali positivi, coloro che convivono con Covid-19, sono 2.339 in più. Stabile pure il numero dei decessi, 766, per un totale di 14.681 vittime dall’inizio dell’epidemia. Di questo bilancio fanno parte 73 medici. Crescono di poco i ricoveri, 201, mentre quelli in terapia intensiva sono solo 15. Invece aumentano i pazienti in isolamento domiciliare: sono 2.123, per un totale di 52.500.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: OK A TAMPONI RAPIDI

«Se avessimo mollato al Sud avremmo avuto tante Codogno», ha dichiarato Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Ieri ha presentato uno studio che dimostra come le restrizioni introdotte dal governo abbiano impedito un’impennata della curva epidemica che avrebbe fatto crollare il nostro sistema sanitario. Intanto il governo valuta di fare test in auto nelle aree a rischio. Con una nuova circolare il ministero della Salute ha infatti precisato che, a causa del sovraccarico dei laboratori diagnostici per l’esecuzione dei tamponi, si può tenere in considerazione la possibilità di usare laboratori mobili o “drive-in clinics”, cioè strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell’auto su cui resta il paziente. Una novità decisamente importante. Il ministero della Salute ha precisato che per la Commissione europea «queste strutture permettono di ridurre il rischio di infezione al personale sanitario o altri pazienti».



