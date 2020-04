Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: vittime in calo, ma morti 80 medici

Ultime notizie e aggiornamenti riguardanti la situazione coronavirus in Italia. Ancora una volta i numeri degli infetti sono risultati essere stabili, mentre stanno calando quasi quotidianamente le vittime da covid-19. Ieri sono stati 681 i morti, a differenza invece della comunicazione di venerdì sera, con la Protezione civile che parlava di 766 vittime. Scendono, e anche questa è un’ottima notizia, anche i ricoveri in terapia intensiva, con 74 posti letto che si sono liberati fra le giornate di venerdì e sabato, alleggerendo di conseguenza anche il lavoro di medici e infermieri. Quest’ultima continua ad essere purtroppo la categoria più falcidiata dall’infezione, con 80 camici bianchi deceduti, con l’aggiunta di più di 20 infermieri, mentre quelli che sono impossibilitati a lavorare perchè infetti, sono circa diecimila in totale, quasi il 10% dell’intera casistica di positivi. La giornata di ieri è stata scandita anche dalla notizia della morte di un agente della scorta di Conte, un poliziotto di soli 52 anni che non ha retto l’infezione.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: OBBLIGO DI MASCHERINE IN LOMBARDIA

Nel frattempo il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, non intende affatto allentare la presa e ha emanato una nuova ordinanza che dispone da oggi l’obbligo, per chi esce, di indossare una mascherina o comunque una sciarpa o un foulard che possa coprire naso e bocca. Di conseguenza, chiunque si recherà a fare la spesa o altrove, dovrà appunto coprirsi il volto. Una misura restrittiva che durerà fino al prossimo 13 aprile, alla scadenza dell’ultimo Dpcm, e che pone forse la parola fine al dibattito sull’utilizzo della mascherina, che da sempre sembrerebbe dividere esperti e politici. Anche il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha invitato la popolazione a non mollare la presa, spiegando che “Stiamo solo iniziando a contenere la portata, alcuni comportamenti vanno deplorati”. Ed in effetti c’è ancora troppa, tanta gente in giro, e negli ultimi giorni, soprattutto da quando gli infetti sono risultati essere costanti, le persone hanno ricominciato ad uscire in massa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA