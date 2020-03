Coronavirus Italia, ultime notizie e aggiornamenti/ “Lieve calo, ma servono conferme”

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Italia: sono 23073 i malati. Ma purtroppo cresce anche il numero dei morti: siamo oltre i duemila morti (2158 per la precisione). I guariti sono invece 2749. Di conseguenza, il totale dei casi, se si sommano tutte queste cifre, è 27980. Questi i numeri diffusi ieri dalla Protezione civile, ma dall’analisi emerge che il trend dei nuovi contagiati da Covid-19 in Italia è in lieve calo. «Servono conferme», specifica il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Discorso simile per la Lombardia, che resta in sofferenza. Ma numeri record ha fatto purtroppo registrare il Piemonte nelle ultime ore. Ci sono stati 27 nuovi decessi e si arriva a 1624 contagi. Dunque, l’avanzata del Coronavirus non si arresta in Piemonte. Il bilancio dei morti per il Covid-19 è stato aggiornato di conseguenza a 121. E non siamo neppure al picco del contagio, che è previsto infatti tra metà e fine settimana, quindi tra il 18 e il 20 marzo. La provincia più colpita è quella di Alessandria: qui le vittime sono 53. Per quanto riguarda il numero dei contagi, le persone ricoverate sono 1323 di cui 193 in terapia intensiva. in Isolamento ci sono 180 persone.

CORONAVIRUS ITALIA, ISS: “PIÙ TAMPONI? POCO UTILE”

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ritiene che fare più tamponi non sia utile per contrastare il Coronavirus. Una posizione in contrasto con le linee guida dell’Oms, secondo cui vanno invece estesi i test per individuare e isolare anche i positivi asintomatici, che altrimenti potrebbero favorire la diffusione del virus. «L’Italia è il Paese che a oggi ha fatto largamente il numero più elevato di tamponi. Gli esperti hanno chiaramente identificato le categorie di pazienti meritevoli di essere sottoposti a un tampone». Locatelli ha spiegato che questo tipo di indagine è riservata a persone che mostrano gravi sintomi respiratori o sintomi simil influenzali. A tal proposito ribadisce: «Vanno garantiti soprattutto i test a questi pazienti». A proposito dunque di un allargamento indiscriminato dei tamponi, il numero uno del Consiglio Superiore di Sanità è in disaccordo: «È irrealistico e poco utile per le strategie di contenimento dell’infezione nel nostro Paese».



© RIPRODUZIONE RISERVATA