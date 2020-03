Coronavirus Italia, ultime notizie e aggiornamenti/ “Nessuna criticità in ospedali”

Sono 3.858 le persone che hanno contratto il Coronavirus: questo l’ultimo dato aggiornato fornito dalla Protezione Civile. È stato quindi registrato un incremento di 769 casi rispetto a mercoledì. Tra tutti questi casi ci sono 148 morti e 414 guariti. Attualmente i soggetti positivi sono 3.296, un numero che si trasforma in quello indicato precedentemente se nel computo inseriamo appunto anche morti e guariti. Il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa ha rassicurato: al momento non ci sono criticità negli ospedali italiani, anche in quelli della Lombardia, anche se sono chiaramente oberati di lavoro, visto che si tratta della Regione più colpita dal Covid-19. Qui, infatti, le persone risultate positive al virus sono 2.251, mentre coloro che sono guariti sono 376 (126 in più in un solo giorno) e i deceduti 98. Comunque, è già in atto un piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive. «Stiamo cercando di sostenere gli ospedali più sotto pressione e tutto il sistema si è attivato. Sono molti i posti nuovi aperti per pazienti da Coronavirus in terapia intensiva, siamo arrivati a 321», ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

CORONAVIRUS ITALIA AGGIORNAMENTI: I TIMORI DELL’OMS

Il Coronavirus a livello mondiale ha ucciso 3.300 persone, per questo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’epidemia. Ma c’è anche un altro timore: «Siamo preoccupati per il fatto che una lunga lista di Paesi non abbiano preso abbastanza sul serio» l’epidemia «o abbiano deciso che non possono fare nulla». Ne ha parlato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. «Siamo preoccupati che in alcuni Paesi il livello di impegno politico e le azioni che dimostrano tale impegno non corrispondano al livello della minaccia che tutti affrontiamo». Una dura critica quella dell’Oms, ma è intervenuto anche il responsabile tecnico per il Coronavirus dell’unità malattie emergenti dell’Oms nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Ginevra. «Abbiamo rilevato una debole positività in un solo cane a Hong Kong, il cane è anziano, sta bene e non ha sintomi, è anziano», ha dichiarato Maria Van Kerkhove. «Per quanto riguarda la trasmissione non pensiamo che gli animali siano un vettore, né che l’uomo lo sia per loro, ma ci voglio altri studi per approfondire».

CORONAVIRUS ITALIA: ULTIME NOTIZIE SU CASO SAN MARCO IN LAMIS

In Puglia i casi di positività al Coronavirus sono saliti a 16: gli ultimi due sono stati accertati in Salento. L’attenzione però resta alta per la zona settentrionale della Puglia, in particolare per quella di San Marco in Lamis, definita la “Codogno del Sud”. Ma il commissario Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, rassicura: sul caso delle persone che hanno partecipato al funerale di una persona morta, svoltosi prima dell’esito del tampone, ha avuto modo di confrontarsi col prefetto. «La situazione è sotto controllo e le persone che hanno avuto contatto con il deceduto sono state messe in isolamento domiciliare a titolo prudenziale». Sollecitato dai giornalisti riguardo la possibilità di rendere San Marco in Lamis “zona rossa” ha precisato: «Non ci sono problemi e per quanto segnalatoci dalla Regione non c’è bisogno di fare chiusure o altre attività». Ma la procura di Foggia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di diffusione colposa di epidemia per approfondire la vicenda.



