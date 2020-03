Coronavirus Italia, ultime notizie e aggiornamenti/ Oms: “Rischio pandemia è reale”

Il Coronavirus si sta trasformando da epidemia in pandemia. Lo fa sapere l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che monitora la situazione anche in Italia. «La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale», ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Non a caso il governo ha deciso di inasprire le misure introdotte finora, estendendole a tutta l’Italia. Vi avevamo parlato di una Lombardia e 14 province chiuse, ma ora non esistono più zone rosse, arancioni o gialle. «La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani, e devono essere responsabili. Le misure che abbiamo già predisposto per la parte settentrionale varranno per tutta l’Italia», ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. «Riusciremo a fronteggiare quest’emergenza solo se tutti si adatteranno a queste norme stringenti. Abbiamo deciso di adottare misure più forti per riuscire a contenere l’avanzata del Coronavirus. Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini».

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: +12 CASI IN PUGLIA, SONO 56

Sono saliti a 56 i casi di infezione da Coronavirus in Puglia. Sono 12 in più rispetto all’ultima rilevazione. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riferendosi alle informazioni fornitegli dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 77 tamponi, di cui 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono così suddivisi: 6 in provincia di Bari, 2 nel Brindisino e 4 in provincia di Foggia. Invece i decessi legati all’epidemia restano 3, tutti nel Foggiano. La società Aeroporti di Puglia intanto ha annunciato che i passeggeri in transito nell’aeroporto di Bari dovranno sottoporsi al termoscanner. La loro temperatura corporea viene misurata da questi dispositivi collegati ad un tablet, che la rilevano a distanza. Ma ciò non intralcia le procedure delle operazioni di controllo nel terminal.

