Coronavirus Italia ultime notizie/ Prima vittima in Veneto, 16 contagi in Lombardia

Il coronavirus miete la prima vittima in Italia. Si tratta di un 78enne originario della provincia di Padova, tale Adriano Trevisan, deceduto nella serata di ieri dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni, comunque con precedenti patologie. Il temuto virus cinese è esploso in maniera drammatica anche nel nostro paese, in un momento in cui le notizie che giungevano da Wuhan sembravano “ottimistiche”, visto il rallentamento dei pazienti. E invece l’Italia si è scoperta, nella notte fra giovedì e venerdì scorsi, quasi impotente di fronte all’avanzare inesorabile dell’epidemia. Nel giro di poche ore sul suolo nazionale si sono infatti registrati ben 16 contagiati in Lombardia, con l’aggiunta di un caso in Veneto. La zona più colpita è quella del lodigiano, dove vi sono 50mila persone che sono state messe in quarantena a casa loro. A preoccupare maggiormente i medici e le autorità, il fatto che non sia stato ancora individuato il cosiddetto paziente zero, ovvero, colui da cui è partito il tutto.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: LA RASSICURAZIONE DEL PREMIER CONTE

Di conseguenza, non è ben chiaro se vi siano altre persone infette sparse per la Lombardia, e magari in altre regioni. La cosa certa è che continua ad essere in gravi condizioni il 38enne dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo, detto anche “caso indice”, che si trova ricoverato presso l’ospedale di Codogno. “Nostro figlio è gravissimo – hanno spiegato i genitori del 38enne ricoverato in provincia di Lodi – è intubato, è una cosa penosa, siamo distrutti”. Il virus potrebbe averlo preso da un amico rientrato dalla Cina il 21 gennaio, con cui ha cenato assieme ai primi di febbraio: questi però è risultato negativo al virus, di conseguenza potrebbe esser guarito sviluppando anticorpi, oppure, non sarebbe lui “l’untore”. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole di Lodi nonché di Cremona, mentre la partita di Serie C fra il Piacenza e la Sambenedettedese, è stata rinviata a data da destinarsi. Inoltre, il Csi ha sospeso tutte le attività sportiva in via cautelare del Lodigiano. “Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie – le parole del Premier Conte dopo una riunione straordinaria alla Protezione Civile – rassicuriamo tutta la popolazione al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi”.

