Coronavirus, Jorge Jesus positivo/ Altro caso in Bundesliga, è Maximilian Mittelstadt

Altri casi di positività al Coronavirus arrivano dal mondo del calcio. Dopo la scioccante rivelazione del Valencia, secondo cui il 35% della squadra avrebbe contratto il Covid-19, giunge la notizia del contagio di Jorge Jesus: nei giorni scorsi l’allenatore portoghese, che ha vinto campionato e Copa Libertadores con il Flamengo alla fine del 2019, aveva chiesto alla federcalcio brasiliana di fermare i campionati. E’ stato ascoltato, ma nel frattempo è stato anche trovato positivo: secondo il suo video messaggio sarebbe asintomatico, perché ha detto di sentirsi esattamente “come un mese fa, un anno fa e due o tre anni fa”. Jorge Jesus insomma sta bene, ha affermato di non avvertire sintomi particolari ma, ciononostante, è ovviamente costretto alla quarantena. Il tecnico, che ai tempi del Benfica aveva raggiunto due finali consecutive di Europa League (perdendole entrambe, nella prima occasione aveva eliminato la Juventus in semifinale), ha voluto ringraziare gli amici e i tifosi del Flamengo che non gli hanno fatto mancare il loro affetto. “Credo che davvero che nel giro di non tanti giorni si potrà tornare alla normalità” ha detto, e naturalmente è la speranza di tutti anche se non è detto che le cose andranno in questo modo.

CORONAVIRUS, ALTRO CASO IN BUNDESLIGA

Intanto anche in Bundesliga si registra un caso di positività al Coronavirus: non il primo, perché avevamo già parlato di Timo Hubers (Hannover) che aveva manifestato i sintomi del Covid-19. Anche il campionato tedesco è stato sospeso, soprattutto perché in Germania la situazione si sta rapidamente aggravando; oggi apprendiamo dalla Bild che un altro calciatore positivo al Coronavirus sarebbe Maximilian Mittelstadt, che gioca nell’Hertha Berlino. Terzino sinistro in grado di giocare anche come centrocampista, è cresciuto con questo club e ormai da cinque stagioni fa parte della prima squadra; per lui ci sono anche 30 apparizioni con le selezioni giovanili e, in attesa di fare il grande salto nella selezione maggiore (è un classe ’97) sta provando ad affermarsi con la squadra della capitale. Avendo manifestato un aumento della temperatura corporea, è stato sottoposto al tampone che ha certificato il contagio: la Bild ha comunque rassicurato tutti circa le buone condizioni di Mittelstadt. La notizia tuttavia è preoccupante, perché ci fa capire che anche in Bundesliga il Coronavirus potrebbe diffondersi come già sta accadendo nella nostra Serie A.



