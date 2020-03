Coronavirus, Jovic e Ninkovic denunciati/ Hanno violato la quarantena in Serbia

Disavventura per Luka Jovic e Nikola Ninkovic: i due calciatori, stando a quanto si apprende dalla Serbia, avrebbero violato le norme di autoisolamento imposte dal loro governo e sarebbero stati denunciati. La notizia balza in primo piano trattandosi di personaggi famosi, ma purtroppo non è la prima volta che se ne parla: nei giorni successivi alle disposizioni sanitarie messe in atto per arginare il Coronavirus, tante persone sono state trovate fuori dalle loro abitazioni senza un motivo valido, ovvero la tanto citata “comprovata necessità”. Inevitabile dunque che sia scattata la denuncia: sono giorni di tensione e paura, sono giorni in cui è davvero necessario rimanere nelle proprie case. Evidentemente però gli appelli e i tanti morti che ancora dominano nei notiziari non sono sufficienti: Jovic e Ninkovic erano tornati in patria dopo la sospensione dei rispettivi campionati, tecnicamente sarebbero isolati insieme alle loro famiglie ma, per l’appunto, hanno violato le regole. Aspettiamo di saperne di più in merito, in Italia per esempio sono previste multe salate per chi esce di casa andando contro le disposizioni governative.

CORONAVIRUS, JOVIC E NINKOVIC

Luka Jovic e Nikola Ninkovic sono parecchio conosciuti anche in Italia. Il primo è stato sulla bocca di tutti l’anno scorso, quando è stato protagonista di una stagione straordinaria con l’Eintracht Francoforte; era in prestito dal Benfica e in estate è stato acquistato dal Real Madrid, con le Merengues però gli spazi sono pochi ed è possibile un addio tra qualche mese, con il Napoli che ci starebbe facendo un pensiero per sostituire Arkadiusz Milik. Ninkovic invece gioca nel nostro Paese: è un trequartista classe ’94 portato in Italia dal Chievo, che lo aveva acquistato dal Partizan Belgrado durante il calciomercato del gennaio 2016. A Verona ha fatto meno che la comparsa (un’apparizione in Serie A), nel Genoa ha trovato continuità segnando anche 2 gol in campionato ma è stato poi in Serie B che ha trovato la sua dimensione, prima nell’Empoli (4 reti) e poi soprattutto nell’Ascoli, dove si è affermato come trequartista. L’anno scorso 6 marcature in 31 partite, bottino già eguagliato in questa stagione (20 presenze) con anche 6 assist, più 4 nelle tre gare di Coppa Italia. Purtroppo il Coronavirus ritarderà il suo rientro nel torneo cadetto, per Jovic resta da capire se e quando si tornerà a giocare nella Liga.



