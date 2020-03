Coronavirus Juventus, quarantena fino al 25 marzo/ Da fissare la ripresa in gruppo

La Juventus è in quarantena: l’emergenza Coronavirus ha fatto irruzione anche nella nostra Serie A – come ormai purtroppo noto – e il paziente zero è Daniele Rugani, vale a dire il primo calciatore del campionato ad essere stato trovato positivo al Covid-19. Come da ordinanza e misura sanitaria ovviamente l’intera squadra bianconera è stata messa in quarantena: questo è il motivo per il quale la partita di Champions League contro il Lione (ritorno degli ottavi) è stata rinviata, la Juventus non sarebbe potuta scendere in campo nei tempi tecnici. Ci ha poi pensato la UEFA, visto il dilagare del Coronavirus in altri Paesi, a fermare del tutto le coppe europee; oggi la Gazzetta dello Sport scrive che la rosa di Maurizio Sarri dovrà rimanere in isolamento fino al 25 marzo (ovvero il mercoledì della prossima settimana). Non è ancora chiaro invece quando saranno ripresi gli allenamenti: la società non ne ha dato comunicazione ed è anche plausibile che si debba aspettare che, eventualmente – e sperando di no ovviamente – altri giocatori manifestino i sintomi del virus. A tale proposito, entro la metà della settimana i giocatori della Juventus effettueranno i test a domicilio, ovvero l’ormai noto tampone.

CORONAVIRUS JUVENTUS: SQUADRA ANCORA IN QUARANTENA

Per l’emergenza Coronavirus la Juventus è costretta alla quarantena: Daniele Rugani ha contratto il virus – ma sembrerebbe stare bene, come gli altri calciatori di Serie A che sono stati trovati positivi – e ognuno è in isolamento. Cristiano Ronaldo è tornato in Portogallo portando tutta la famiglia, gli altri aspettano che questo periodo sia passato; alla ripresa del campionato la Juventus dovrà giocare contro il Bologna (sempre che il calendario riparta dalla 27juve^ giornata) difendendo il primo posto in classifica che ha ripreso grazie al 2-0 contro l’Inter, scavalcando la Lazio. In Champions League invece Sarri e i suoi ragazzi saranno chiamati a ribaltare lo 0-1 incassato al Parc Olympique Lyonnais, dovendo rimontare per il secondo anno consecutivo negli ottavi; tuttavia sappiamo bene che in questo momento non ci sono certezze sul regolare svolgimento dei tornei, tanto che per la Champions si ventila l’ipotesi di una Final Eight o Final Four da disputare a Istanbul mentre per il campionato si è parlato di playoff, per snellire il calendario. Questo però sarebbe un modo perché gli Europei si svolgano regolarmente; come noto invece Gabriele Gravina e le altre federazioni dovrebbero chiedere lo slittamento del torneo continentale che verrebbe eventualmente disputato tra novembre e dicembre, staremo a vedere allora quello che succederà nei prossimi giorni.



