Coronavirus, Lady Callejon: “Troppi anziani in giro”/ “Non ve ne frega un c…”

Duro sfogo, riguardo l’emergenza Coronavirus, da parte di lady Callejon: Marta Ponsati Romero, moglie di José Callejon che dal 2013 gioca nel Napoli, ha affidato ad una storia di Instagram il proprio pensiero circa le troppe persone che ancora oggi stanno violando le norme di sicurezza. Il suo messaggio però è indirizzato in maniera ben precisa, ovvero agli anziani: toni forti, chiusi con un “non ve ne frega un c…”. Secondo lady Callejon infatti è “scandaloso” che lei sia costretta in casa insieme alla sua famiglia (“come tante altre famiglie”) ma che tante persone di una certa età girino per le strade – di Napoli, in questo caso – come se nulla fosse. “Lo facciamo per voi, in modo da non far collassare gli ospedali” ha scritto, e appunto secondo lei dall’altra parte non c’è altro che indifferenza. Da vedere se nelle prossime ore arriverà qualche correzione di tiro (come spesso accade in questi casi) o la storia verrà anche cancellata, ma intanto le parole sono uscite e restano impresse.

CORONAVIRUS, LO SFOGO DI LADY CALLEJON

“Le mie figlie non vedono l’ora di fare una corsa nel parco e prendere il sole”: così continua Marta Ponsati Romero, esprimendo quello che è certamente il pensiero di tutti. La quarantena, lo abbiamo visto in questi giorni e continuiamo a vederlo, è un periodo nel quale le persone costrette tra le mura di casa danno vita a svariate reazioni: aperitivi online, flash mob sui balconi, gare di palleggi… ed evidentemente anche tanta frustrazione. Lady Callejon certamente ha esagerato nei toni e sbagliato a rendere pubblico il suo messaggio in questo modo: vogliamo certamente credere che la sua sia una preoccupazione più che giusta per le tante persone Over 65 che sono maggiormente a rischio in caso di contrazione del Coronavirus, ma non è mai troppo elegante uscire in questo modo e per di più sui social network…



© RIPRODUZIONE RISERVATA