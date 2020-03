Coronavirus, Lazio/ Tare: “Il campionato deve andare avanti per rispetto dei morti”

Mentre pare sempre più probabile anche per il calcio italiano (come è già occorso al rugby) il campionato non riparta più dopo lo stop di marzo, visto il perdurare e l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus, chi non molla e si propone sempre per la chiusura regolare della stagione della Serie A è la Lazio. Anzi in questi drammatici giorni, spesso si è discusso su questa posizione ben netta espressa in vari contesti dalla dirigenza biancoceleste e ovviamente ne sono nate inevitabili e infuocate polemiche, che non si sono affatto sopite. Solo ieri in una lunga intervista al canale tedesco Sport1, il ds della Lazio Igli Tare ha poi riaffermato il proprio augurio che la stagione non finisca qui: “Il campionato deve andare avanti per rispetto delle morti e di tutti i tifosi. Non è un tempo maturo per decidere circa la cancellazione. Il numero di persone infette sta diminuendo e interrompere la stagione sarebbe ingiusto”. Un’affermazione ben scioccante, tenuto conto che, nonostante un lieve miglioramento della situazione, pure l’Italia è ancora in quarantena e l’emergenza da Coronavirus è ben lontana dall’essere messa alle spalle: sarebbe dunque ben irresponsabile programmare un rientro in campo a breve per il calcio nazionale e rimane complicato fissare un calendario di recupero per i prossimi mesi .

CORONAVIRUS LAZIO, TARE: “FERMARSI QUI SAREBBE UN DISASTRO”

Nella lunga intervista chiaramente Tare, riaffermando la sua preoccupazione per la drammatica situazione che il paese sta vivendo per la pandemia da coronavirus, pure ha voluto fissare l’attenzione sulle conseguenze economiche che pure lo stop al calcio porterà e sta portando per le casse di ogni club. Anzi proprio per evitare la crisi, per il ds della Lazio sarebbe indispensabile chiudere la stagione: “Per il calcio italiano fermarsi qui sarebbe un disastro. Proveremo a evitare che questo accada con tutta la nostra forza affinché si continui la stagione. Oltre il 75% dei club nel calcio italiano finanzia il proprio budget attraverso i diritti televisivi: se questi ricavi non dovessero esserci, ciò porterebbe al collasso”. Timori legittimi e per cui club, leghe e Figc certo si stanno affannando per trovare risposta: preoccupazioni che però per il momento paiono sempre secondarie rispetto a quello che si sta vivendo nella nostra quotidianità, ben drammatica. A tal proposito lo stesso Tare ha poi sottolineato con realismo, a chiusura del suo intervento: “Sembra di vivere in un film horror. All’inizio tutto è stato preso un po’ alla leggera. Ora non parliamo più di una situazione sola, ma di una guerra”.



