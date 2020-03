Coronavirus, Leicester/ Tre giocatori positivi: Premier League a forte rischio

Tre giocatori della Premier League positivi al Coronavirus: secondo quanto ha confermato in conferenza stampa l’allenatore Brendan Rodgers, dovrebbero essere calciatori del Leicester, che sono stati messi in isolamento dopo avere evidenziato i sintomi da Coronavirus. Manca ancora l’ufficialità che la squadra interessata sia realmente il Leicester perché non sono stati divulgati nomi di giocatori e club coinvolti, ma le parole di Rodgers non dovrebbero lasciare dubbi e in ogni caso resta il fatto che adesso anche la Premier League inglese si ritrova trascinata nel panico da pandemia. Fino a oggi oltre Manica pensavano di essere più tranquilli: è di appena ieri sera Liverpool Atletico Madrid disputata naturalmente in un Anfield gremito in ogni ordine di posto. Immagine bellissima, ma che sono destinati a scordarsi per un po’ anche in Inghilterra. Vista l’evoluzione della situazione si stava già andando anche per la Premier League verso la disputa delle partite a porte chiuse, ma la positività di ben tre giocatori del Leicester (o anche di un’altra squadra, naturalmente) potrebbe portare a provvedimenti ben più drastici, in linea con questo successo anche in Serie A e in Spagna, dove appena poche ore fa è stata fermata la Liga.

CORONAVIRUS, GIOCATORI DEL LEICESTER POSITIVI

A seguito della positività al Coronavirus di questi tre giocatori di una squadra di Premier League, anche volendo mantenere ancora un minimo di cautela sul fatto che si tratti del Leicester, tutti i loro compagni di squadra sono stati sottoposti ad accertamenti, i cui risultati si conosceranno solo domani. Facile immaginare che poi queste misure cautelari vengano allargate anche ai giocatori e membri dello staff delle ultime squadre che hanno giocato contro il club interessato, scatenando così l’effetto domino che ormai ben conosciamo – vedi Inter coinvolta dalal positività di Daniele Rugani – e che dovrebbe mettere a rigor di logica seriamente a riswchio il regolare proseguimento dell’attività anche per quanto riguarda la Premier League, che potrebbe dunque essere costretta a cedere al Coronavirus come i campionati maggiori di Italia e Spagna, ed in attesa che venga presa una decisione definitiva anche per quanto riguarda le Coppe europee, a loro volta naturalmente in bilico. Purtroppo ormai le novità arrivano di ora in ora e il quadro per tutto lo sport si fa sempre più buio, senza fare distinzione di confini e prestigio.

