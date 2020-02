Coronavirus, lettera di Salvini a Conte/ Le proposte per tutelare famiglie e imprese

Allarme coronavirus in Italia e nel mondo, 11 morti e oltre 300 contagiati solo nella nostra penisola: pochi minuti fa Matteo Salvini ha inviato una lettera al premier Conte per presentare proposte e idee per tutelare famiglie e imprese di fronte al disastro economico. A darne notizia è stato lo stesso segretario federale della Lega, qualche giorno fa protagonista di uno scontro a distanza proprio con il giurista: «Come promesso, ho telefonato pochi minuti fa al presidente Conte per annunciargli la lettera con le proposte della Lega per tutelare famiglie, lavoratori, imprese, commercianti, artigiani e partite IVA». L’ex ministro dell’Interno ha aggiunto: «Proposte che nascono anche da giorni di ascolto delle categorie produttive di tutta Italia, che contiamo possano essere utili e vengano valutate senza alcun pregiudizio. È fondamentale che da oggi, a differenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, nessuno sottovaluti la portata delle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Coronavirus per l’intero Paese».

CORONAVIRUS, LETTERA DI SALVINI A CONTE: IL TESTO INTEGRALE

Nella lettera inviata al premier Conte, Matteo Salvini ha chiesto un incontro con la presidente della Commissione Europea e con i Commissari con deleghe economiche per chiedere che «che tutti i provvedimenti adottati dal Parlamento per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus siano esclusi dai vincoli di bilancio comunitario». Ma non solo: per il segretario federale della Lega è necessario un fondo straordinario di almeno 10 miliardi di euro, nonchè un «un periodo di FREE TAX ZONE per tutte le aree maggiormente interessate dalle ricadute economiche negative che non sono esclusivamente le zone rosse». Proposte, idee ma anche una promessa: «RingraziandoTi per l’attenzione, Ti assicuro fin d’ora il nostro pieno sostegno a tutte queste iniziative concrete se il Governo deciderà di attuarle». Qui di seguito il testo completo della lettera di Salvini a Conte:





