Coronavirus Ligue 1/ A breve lo stop dei campionati in Francia: titolo al Psg?

Dopo Belgio e Olanda, anche la Francia si avvia verso la sospensione definitiva dei suoi campionati di calcio. E dire che la nazione transalpina era stata tra quelle che prospettavano una netta riapertura per la metà di maggio: invece, è atteso forse anche a minuti l’intervento del primo ministro Edouard Philippe che, dicono le indiscrezioni, dovrebbe sancire la chiusura anticipata di Ligue 1 e Ligue 2. Restano dubbi su altri eventi sportivi: il calcio potrebbe non essere la sola disciplina a fermarsi mentre per altre – per esempio il tennis, con la Ultimate Showdown che coinvolgerebbe anche Fabio Fognini – c’è la possibilità di proseguire. Dunque, il calcio francese potrebbe fermarsi: la Uefa ha decretato che i campionati nazionali vadano conclusi tassativamente entro il 3 agosto e, qualora questa data non possa essere rispettata, si debba procedere allo stop: è soprattutto per questo motivo che tante federazioni stanno ora riconsiderando di anticipare la conclusione dei tornei.

CORONAVIRUS LIGUE 1: PSG CAMPIONE?

In Francia si dovrà ora discutere dell’assegnazione dei titoli e degli altri verdetti stagionali: in Olanda per esempio l’Ajax si è visto “togliere” la Eredivisie che avrebbe vinto nel momento della chiusura, in Belgio si era deciso per il Bruges campione. Lì però la situazione era diversa, di fatto i nerazzurri erano ampiamente in testa alla classifica e la decisione sembrava essere la più sensata; discorso simile in Ligue 1, dove il Psg ha 12 punti di vantaggio (con una partita in meno) rispetto all’Olympique Marsiglia e dunque si avvia verso l’ennesimo titolo consecutivo. A oggi i campioni di Francia sarebbero accompagnati in Champions League dallo stesso Marsiglia, il Rennes dovrebbe giocare i preliminari (partendo dal terzo turno) mentre in Europa League andrebbe il Lille. Per quanto riguarda invece le retrocessioni, a finire in Ligue 2 andrebbero Amiens e Tolosa; il Nimes, attualmente terzultimo, dovrebbe giocare lo spareggio contro la vincitrice dei playoff della seconda divisione. Che coinvolgerebbero Lens, Clermont Foot e Troyes; Lorient e Ajaccio sarebbero direttamente promosse.

Se il calcio in Francia si fermerà subito, sarà anche per rendere possibile la riapertura in agosto: non ci sarà dunque nessun ritardo dovuto al Coronavirus, ripartire a settembre/ottobre sarebbe un’ipotesi solo qualora la Ligue 1 attuale dovesse essere portata a termine, altrimenti le date per il 2020-2021 resteranno le stesse. Chiaro dunque che la federazione insieme alla lega calcio debba decidere abbastanza in fretta sul tema dei verdetti; anche in Francia si va verso una presa di posizione drastica, da capire cosa succederà adesso negli altri Paesi europei perché in Italia, Germania e Spagna come abbiamo già visto l’idea resta quella di una ripartenza con un calendario che rappresenterebbe un vero e proprio tour de force per tutte le squadre coinvolte.



