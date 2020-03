CORONAVIRUS/ Limitare la libertà per ragioni di sicurezza, la Costituzione dice sì

Fino a che punto lo Stato può limitare l’esercizio dei diritti costituzionali? Condizionare fortemente le abitudini di vita dei cittadini, sino a vietare l’esercizio di attività professionali o persino vietare la salutare corsa mattutina? Certo, sono scene viste in Paesi illiberali, ma in Italia? La crisi da coronavirus sta diventando la scusa per instaurare un nuovo regime?

In realtà le risposte si trovano tutte nella Costituzione, la quale nel prevedere i diritti (e i doveri!) dei cittadini ne specifica altresì i limiti, operando un vero e proprio bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti. Un bilanciamento la cui flessibilità muta al mutare del contesto, come nel caso della grave emergenza in corso.

Basti leggere l’articolo 16 della nostra Costituzione, che come noto garantisce a “ogni cittadino” la libertà di “circolare e soggiornare” “in qualsiasi parte del territorio nazionale”. Tuttavia, la stessa disposizione espressamente consente alla legge di stabilire “limitazioni” “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Dunque, l’ordinamento giuridico, in caso di un’emergenza che metta a rischio la salute e la sicurezza può impedire ai cittadini di circolare sul territorio. In altri termini, in caso di necessità, preferendo la tutela della salute al jogging quotidiano.

Attenzione, quando parliamo di salute non si intende la sola salute dei singoli che potrebbero contrarre il virus, ma altresì (verrebbe da dire, soprattutto) la salute collettiva. Per utilizzare le parole dell’articolo 32 della Costituzione, la salute è “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. In tal senso, la peculiarità di questa emergenza sta nella constatazione che solo tramite l’isolamento si può evitare il contagio e la diffusione del virus. Dunque, in capo ai cittadini, al fine di tutelare la salute, oltre al legittimo limite alla circolazione, si aggiunge il dovere costituzionale di solidarietà previsto all’articolo 2 della Costituzione (principio fondamentale della Repubblica).

Bene, allora, limitare la libertà di circolazione, ma è mai possibile vietare ai cittadini di uscire di casa? Questa non sarebbe una limitazione della libertà personale? Dunque, non richiederebbe un ulteriore provvedimento di garanzia dell’autorità giudiziaria?

Ovviamente, nel diritto costituzionale, la differenza tra i due diritti è chiara e non può essere confusa. Le limitazioni di questi giorni, infatti, anche se arrivano a vietare l’uscita di casa (salvo per validi motivi), sono comunque limitazioni della libertà di circolazione. È chiaro, siamo d’accordo, sono fortissime limitazioni, ma probabilmente commisurate alle esigenze di salute testé descritte. Tali limiti, seppur stringenti, sono comunque rivolti alla sola libertà di circolazione, perché come specifica l’articolo 16 della Costituzione previste “in via generale”, cioè non rivolte a singole persone o a categorie determinate (gli zingari o gli immigrati) o ancora per ragioni politiche. Qui le misure sono indirizzate alla collettività (addirittura ormai diffuse a livello internazionale) e per i motivi previsti dalla Costituzione. In tal senso sembra andare, ad esempio, il decreto del Tar Campania (n. 00416/20) che ha rigettato (seppur solo in via cautelare) il ricorso per annullamento dell’ordinanza regionale che adotta misure assai stringenti alla libertà di circolazione.

Ovviamente gli argomenti a sostegno dei limiti alla libertà di circolazione consentono di comprendere anche i limiti ad altri diritti come la libertà di riunione (articolo 17 della Costituzione) o quella d’impresa (articolo 41 della Costituzione).

Ma come introdurre queste limitazioni? C’è chi ritiene che i summenzionati limiti ai diritti previsti dalla Costituzione possano essere previsti solo con legge o al massimo con decreto legge. Invece, nell’attuale contesto, tali limiti sono previsti da ordinanze (di sindaci o presidenti di Regione) o da decreti del Governo. C’è dunque una violazione della Costituzione?

La risposta è no. In estrema sintesi, funziona così: nei limiti sopra esposti fissati dalla Costituzione (ad esempio, articolo 16) la legge conferisce alle amministrazioni competenti i poteri per l’attuazione in concreto delle misure di contrasto all’emergenza. E lo fa perché solo l’amministrazione con i suoi atti può garantire la flessibilità che l’emergenza in corso richiede. E avviene perché dovrebbe essere evidente che un normale decreto legge non può regolare situazioni di necessità che variano di giorno in giorno e a seconda dei territori. Inoltre, in una condizione in cui lo stesso Parlamento trova difficoltà a riunirsi per svolgere le sue funzioni.

Tale sistema, con le dovute differenze, non è molto diverso da quanto la Costituzione prevede nei casi di conflitto bellico (articolo 78). Essendo necessario assumere decisioni rapide in un contesto in cui si è sotto attacco – talvolta con la difficoltà di far operare il Parlamento – si trasferiscono poteri e responsabilità in capo a un unico centro di decisione: il Governo.

Anche in questo caso, al fine di contrastare l’epidemia, la legge e i decreti legge definiscono le scelte politiche generali e gli atti amministrativi (di Governo, Regioni e Comuni) vi danno attuazione. Che poi è il meccanismo sostanzialmente previsto per gestire tutte le crisi più o meno gravi che si sono avute nella nostra Repubblica (a partire dal sistema della protezione civile del 1992 e recentemente riformato nel 2018). È questa l’instaurazione di un ordinamento illiberale?

Già le considerazioni sin qui svolte sui rapporti tra atti e poteri dello Stato dovrebbero far comprendere che non vi è alcun pericolo per la nostra democrazia, anzi. Ma inoltre, ovviamente, a garanzia dei cittadini, è bene ricordare che gli atti amministrativi (anche quelli emergenziali adottati in questi giorni) possono essere impugnati da qualsiasi interessato per l’immediato annullamento innanzi alla giustizia amministrativa competente o anche alla stessa giurisdizione ordinaria (o anche al giudice penale se, ad esempio, dovesse aver subìto una sanzione sulla base dell’articolo 650 del Codice penale), e in via incidentale alla stessa Corte costituzionale (che poi sarebbe lo stesso meccanismo attraverso il quale far valere l’illegittimità di un decreto legge).

A partire dal diritto romano l’ordinamento giuridico è sempre stato ispirato al fine supremo: salus populi suprema lex esto. Oggi più che mai questa locuzione deve essere presente a chi ha responsabilità di governo, in ossequio alla nostra Costituzione, che, come visto, espressamente prevede limiti ai diritti di libertà per ragioni di sicurezza.

Certo, dispiace constatare che parte della cittadinanza non comprenda la gravità della situazione e continui a ignorare i divieti (nonostante incorra in responsabilità), ma del resto anche a questo serve il diritto. Spesso lo dimentichiamo: una comunità non sopravvive se si limita a garantire i soli diritti, è altresì necessario assicurare anche il rispetto dei doveri a sostegno dei diritti. Ad esempio, per intendersi, senza andare lontano: la salute è un diritto, ma contribuire da parte di tutti con i tributi per sostenere, tra gli altri, il sistema sanitario è un dovere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA