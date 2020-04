Coronavirus, Linda Colombo, sindaca Bareggio/ Video “Se vedete qualcuno in giro…”

In tempi di coronavirus sono molti i sindaci che si sono distinti per il loro ardore nel far rispettare le misure restrittive ai propri cittadini. L’ultima in ordine di tempo è Linda Colombo, primo cittadino di Bareggio, comune di circa 17mila abitanti in provincia di Milano, situato nell’hinterland meneghino. Attraverso una diretta sulla propria pagina Facebook, la sindaca lombarda ha invitato i propri concittadini a reagire così qualora dovessero vedere qualcuno in giro: “Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirategli un secchio d’acqua. Fate qualcosa. Ma chi se ne frega. Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa”. Eletta con la Lega durante le elezioni del 2018, la Colombo si è lasciata andare ad un linguaggio spesso e volentieri un po’ colorito: “Oggi faccio una diretta un po’ così, all’ultimo minuto, perché sono molto molto inca*zata”.

CORONAVIRUS, SINDACA BAREGGIO: “QUESTA ORDINANZA E’ SPAZZATURA”

A far andare su tutte le furie il sindaco, la famosa ordinanza del Viminale circa l’ora d’aria concessa ai genitori per fare un giro attorno a casa con i propri figli: “A seguito di questa schifezza – ha proseguito – di questo foglio di carta che finirà nella mia spazzatura in cui si permette a un genitore con un bambino di uscire nelle vicinanze di casa: io chiedo che al ministero mi dicano che cazzo vuol dire questa cosa? Allora, per me questa è spazzatura”. A quel punto si sono sprecati i paragoni con il governatore della regione Campania, De Luca, anche quando la Colombo ha proseguito nel suo sfogo: “Io non permetterò a nessuno dei cittadini di Bareggio di uscire di casa. Al costo che vi sigillo”. Una nuova ordinanza che ha obbligato il Comune a intervenire in maniera drastica: “Da oggi polizia locale e carabinieri fermeranno chiunque. Anzi, sto verificando se anche noi come ufficiali dello Stato possiamo fare le multe. Così esco anch’io e multo tutti perché mi sono rotta le balle. Anche il vice sindaco è in giro incazzato nero. Stiamo tranquilli e state a casa. Stiamo cadendo nel ridicolo”. Dopo aver invitato i suoi concittadini ad agire (“Fate qualcosa. Ma chi se ne frega. Tanto in questo momento di follia, la follia è quasi concessa”), la Colombo ha concluso il suo lungo appello/sgogo dicendo: “Caz*o! Ma il raziocinio. Mi fate dire le parolacce e io non le dico mai. Io sono allibita. Credo che stamattina insulterò un po’ di persone che mi incontrano. Non mi salutate”.



