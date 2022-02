CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 20 FEBBRAIO/ 156 terapie int.: zona bianca dal 28

IL BOLLETTINO COVID DI IERI

Se il coronavirus è dato in discesa a livello nazionale, non è da meno la situazione in miglioramento nella Regione più colpita dall’emergenza Covid-19 da due anni a questa parte: in Lombardia nelle ultime 24 ore – in attesa del nuovo bollettino giornaliero in arrivo dopo le ore 17 – si contano 5.231 casi positivi al Covid, su 69.315 tamponi effettuati.

Il totale delle vittime da coronavirus in Lombardia sale a 38.286 dopo le ultime 49 registrate positive al tampone tra venerdì e sabato: calano soprattutto i dati sugli ospedali, dove per fortuna la pressione dei casi Covid è in costante diminuzione da quasi un mese. Ad oggi sono positivi al Covid 141.222 lombardi: di questi, 139.675 sono in isolamento domiciliare, 1.391 i ricoveri effettivi in area medica, mentre sono 156 le terapie intensive ancora occupate.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: ZONA BIANCA DAL 28 FEBBRAIO

Con l’ultima Cabina di regia anti-Covid si è invece registrato l’aggiornamento necessario per il cambio di colore di Regione Lombardia da lunedì 28 febbraio: «La decisione sarà ufficializzata dalla cabina di monitoraggio del Cts il prossimo 25 febbraio. Finalmente il giusto premio per l’impegno di tutto il personale sanitario e soprattutto per il grande senso civico dimostrato dai cittadini lombardi», ha spiegato ieri la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti annunciando il cambio di colore definitivo tra due settimane. A livello di regole non cambierà praticamente nulla in quanto già ad oggi la mascherina all’aperto non era più obbligatoria in zona gialla, per effetto del Decreto Covid: era questa l’unica vera regola di “differenza” tra la zona gialla e quella bianca. Le restrizioni restano solo per le persone non vaccinate, come confermato dall’ultimo Decreto anti-Covid firmato dal Governo Draghi. La Lombardia è da zona bianca già da oggi ma per le regole del Ministero occorre che passi un’altra settimana con la conferma degli attuali dati: «Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca», conclude Moratti.

