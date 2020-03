Coronavirus, Lombardia “stop treni e metro”/ Gallera “fermare aziende se no disastro”

Da questa mattina l’Italia intera è “chiusa” con l’allargamento della zona arancione a tutto il Paese: l’effetto del Decreto 9 marzo però non ferma, ovviamente, l’evoluzione del contagio da coronavirus in Lombardia. L’area più colpita la si può capire anche solo dai numeri impressionanti: 5469 casi positivi, con aumento di quasi mille ogni giorno; 333 morti, anche qui la crescita è altissima giorno dopo giorno; in terapia intensiva 440, ieri 399 e l’altro ieri 359: i ricoverati non in terapia intensiva 2.802, ieri 2.217 e l’altro ieri erano 1.661. Insomma, un caos e un sistema sanitario regionale al limite del collasso: per questo motivo dopo la richiesta di misure più drastiche pervenuta ieri al Governo, Fontana e Gallera chiedono di fare un ulteriore sacrificio in più per i cittadini lombardi. «Quindici giorni di coprifuoco assoluto in Lombardia», è quanto chiede in sostanza l’assessore questa mattina ad Agorà su Rai3. Un “modello Wuhan” come già ipotizzava lo stesso Gallera nella giornata di ieri, prima di avere i nuovi dati impressionanti sulla crescita del contagio da Covid-19 nella Regione tra le più importanti e ricche d’Europa. Si parla di stoppare tutti i trasporti, chiudere le aziende e i negozi, tanto per capirsi subito.

LOMBARDIA CHIUSA: L’APPELLO DELL’ASSESSORE GALLERA

«Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali, perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure», ribadisce Gallera che arriva anche a chiedere al Governo centrale uno stop ove possibile a tutti i tipi di trasporti, metro e treni compresi ovviamente. «Sono arrivato alla consapevolezza che dobbiamo adottare le misure più dure possibili per un arco di tempo molto circoscritto. Gli esperti ci dicono che se non fermiamo il Paese per 15 giorni poi riusciamo a sconfiggere questo virus, fermarlo vuol dire probabilmente chiudere le attività produttive, bloccare i mezzi di trasporto, stare a casa e a quel punto possiamo forse ricominciare in un lasso di tempo molto breve». Gallera non usa mezzi termini o giri di parole per esprimere l’emergenza sanitaria ed economica che ansiano la Lombardia: «Altri 15-20 giorni di una corsa così forsennata di persone al pronto soccorso e alla terapia intensiva noi non li reggiamo». Inevitabile che uno sforzo così pesante per tutte le aziende e i cittadini lombardi richiederà un intervento straordinario in termini economici una volta conclusa il “lockdown”: «E’ chiaro che di fronte a una situazione così straordinaria l’impegno economico del governo per ripartire deve essere straordinario altrettanto», conclude l’assessore al Welfare e Sanità.

