Coronavirus: Luca Zocchi, marito Fernanda Lessa/ Video messaggio:”Io e le bimbe stiamo bene, spacca tutto!”

Sulla scia di quanto fatto dai familiari degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, anche Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ha voluto idealmente “avvicinarsi” alla sua consorte con un video volto innanzitutto a rassicurarla sulle condizioni di salute sue e delle loro figlie, oltre che dei loro cani. D’altro canto, dentro la Casa fino a ieri non vi era piena percezione della profonda e grave emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando in queste settimane e, dunque, la produzione ha pensato di aggiornare i partecipanti al reality show attraverso le testimonianze delle persone a loro care. Fernanda Lessa ha assistito al filmato dedicatole con le mani giunte sul volto, senza commuoversi e senza riuscire a dire nulla.

LUCA ZOCCHI, MARITO DI FERNANDA LESSA: “STAI LÌ DENTRO PIÙ CHE PUOI”

Luca Zocchi, nel suo intervento video, si è mostrato sorridente e tranquillo. Il filmato è stato girato all’aria aperta e il 42enne è sembrato più innamorato che mai della sua Fernanda. “Volevo rassicurarti, stiamo benissimo – ha dichiarato –. Come vedi ci sono anche le ‘bestiacce’ (i loro cani, ndr), che stanno benissimo anche loro. Siamo in autoquarantena come tutti, le bambine sono a casa da scuola da mo’ ormai, e stanno benissimo. Non ti fare problemi di alcun tipo, amore mio, e cerca di stare lì dentro il più a lungo possibile. Continua a spaccare come stai facendo. Ti amo. Ciao, piccola”. Un’esortazione, dunque, a proseguire il gioco nella maniera più spensierata e leggera possibile.

