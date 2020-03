Coronavirus, l’ultima famiglia lascia Disneyworld/ Video, applausi del personale

In queste ore sta circolando sul web un video riguardante il famoso parco giochi di Orlando, in Florida, Disneyworld. Al momento il parco dei divertimenti è stato chiuso a seguito dell’emergenza coronavirus, e le varie famiglie presenti nei resort sono state fatte “sloggiare” come da misure federali. Il filmato di cui sopra mostra proprio l’ultima famiglia a lasciare uno dei numerosi hotel presenti in quel di Disneyworld: “Io e la mia famiglia – fa sapere colei che ha girato il video – abbiamo programmato un viaggio a Disney World. Una volta arrivati, ci hanno detto che presto tutti i parchi e gli hotel sarebbero stati chiusi a causa del coronavirus. Una cosa che non era non era mai accaduta nella storia. Durante l’ultimo giorno a Disney World, il nostro direttore del Riviera Hotel ci ha detto che eravamo l’ultima famiglia nel resort e in tutta l’area a lasciare Disney World. Mentre stavamo camminando verso la nostra navetta, tutto il personale si è messo in fila fuori dall’hotel per salutare la mia famiglia e ringraziarci per fare parte della storia. È stata un’esperienza straordinaria”.

CORONAVIRUS, 34ENNE MORTO DOPO ESSERE STATO A DISNEYWORLD

E a proposito di Disneyworld, nella giornata di ieri è emersa la notizia di un ragazzo di 34 anni morto proprio a seguito di una visita presso il noto parco dei divertimenti. La vittima si chiama Jeffrey Ghazarian ed è deceduta la scorsa settimana in un ospedale di Pasadena, non troppo lontano da Los Angeles. Come riferito dal sito TMZ, aveva passato assieme alla sua famiglia, 5 giorni presso il parco dei divertimenti più famoso al mondo, e dopo essere tornato a casa aveva iniziato a sentirsi male. Con l’aggravarsi delle condizioni fisiche è stato optato per il ricovero in ospedale, con il 34enne che iniziava a tossire sempre più forte, fino ad emettere sangue. Anche la febbre era salita moltissimo, fino alla morte. Jeffrey si è sentito male il 7 marzo ed è morto il 19, sei giorni dopo essere giunta la diagnosi circa la positività al covid-19.





© RIPRODUZIONE RISERVATA