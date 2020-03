Coronavirus, Mamma di Asia Valente/ Video messaggio “Non ti preoccupare amore”

Video messaggio per la concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Asia Valente. Per la 24enne di Benevento, è giunto un bel filmato nella casa del reality show da parte della mamma. La signora ha provato a tranquillizzare la figlia alle luce delle ultime novità circa l’epidemia del coronavirus, e l’obbligo di bloccare l’intera Italia per evitare che l’epidemia dilaghi senza alcuna fine. “Qui va tutto bene – sono le parole della madre dell’influencer e modella – non ti devi preoccupare perchè stiamo bene, stai tranquilla. Tu stai andando alla grande e sei fantastica, ciao amore mio”.

Asia Valente è da poche settimane nella casa del reality show firmato Mediaset, non avendo partecipato fin dall’inizio. Recentemente era finita nell’occhio del ciclone a seguito di un insulto rivolto ad un altro dei nuovi concorrenti, Sossio Aruta, definito un “down”. Una parola che ovviamente non era scappata al popolo social e del web, esploso in una vera e propria rivolta. Molti hanno invocato la squalifica della stessa, ma alla fine gli autori hanno preferito lasciar correre. Asia è stata anche protagonista per qualche giorno di un tentativo di corteggiamento con il bell’Andrea Denver, ma questi, già fidanzato, non ha ceduto alle avance della biondina, e alla fine la stessa se ne è dovuta fare una ragione. Clicca qui per il videomessaggio

