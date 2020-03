Coronavirus, Marchioni/ “Nuovi posti letto per non dover scegliere chi salvare”

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, il terrore che affligge i medici e in generale i dipendenti sanitari, è sempre e solo lo stesso: arrivare ad un punto in cui dover scegliere chi salvare e chi meno, causa il collasso degli ospedali. Ad esprimere per l’ennesima volta questo pensiero è stata Luisa Marchioni, medico facente parte dell’équipe della terapia intensiva dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, di cui gestisce il reparto di rianimazione. Parlando con i microfoni del quotidiano romano Il Messaggero, ha ammesso: “Noi ci stiamo preparando per avere altri posti di terapia intensiva a breve, per non dover scegliere chi salvare”. Così come molti altri suoi colleghi, anche la Marchioni non intende sbilanciarsi sul famoso picco di contagi, anche se i dati degli ultimi giorni parlano di un trend in leggero ribasso: “Quando arriverà il picco non sta a me dirlo, ci sono altri colleghi che si occupano di questo, dati alla mano. Al momento non posso indicare date precise”.

CORONAVIRUS, MARCHIONI: “NEL LAZIO TUTTI I PAZIENTI VENGONO CURATI”

La dottoressa dello Spallanzani è stata fra le prima ad andare in “trincea”, avendo curato i primi due casi di coronavirus in Italia, la famosa coppia di cinesi che si trovava nel Belpaese in vacanza. La situazione, da quel giorno di gennaio, è decisamente mutata oggi: “è più pesante – afferma – sia dal punto di vista della gestione dei pazienti sia per noi operatori. Per avvicinarci ai malati ci dobbiamo proteggere con dei dispositivi molto rigidi, com’è giusto che sia”. Al momento, comunque, la regione Lazio sembra ben attrezzata per gestire tutti i casi di epidemia da covid-19, anche perchè sia al centro quanto al sud, non si registrano i numerosi casi che invece vengono segnalati tutti i giorni al settentrione, in particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna: “Diciamo che nel Lazio al momento non c’è questa problematica tutti i pazienti vengono trattati, quelli molto anziani sono però a rischio perché non sempre riescono a reagire, se hanno patologie pregresse, davanti alla polmonite. Nel Lazio non siamo ai livelli del Nord, dove lo sforzo e la reazione dei miei colleghi sono comunque giganteschi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA