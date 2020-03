Coronavirus, Marco amico Adriana Volpe/ Video messaggio:”Giselle e tuo marito Roberto Parli stanno bene”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è arrivato un videomessaggio per Adriana Volpe. Per la bella e brava conduttrice c’è l’amico Marco: “Ciao, ti voglio solo dire che Giselle sta bene, Roberto sta bene e la mamma e papà ti mandano un enorme bacio – esordisce il conoscente dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri – Grace sta bene, insomma, stiamo tutti bene – ha proseguito Marco che poi ha concluso – quindi tu continua a brillare, brilla brilla a più non posso, e mi raccomando, divertiti”. Adriana è apparsa decisamente provata durante il videomesaggio a lei pervenuto, evidentemente scossa dalle notizie che Alfonso Signorini e Michele Cucuzza hanno riferito ai concorrenti della casa più spiata d’Italia circa l’epidemia di coronavirus senza controllo degli ultimi giorni.

La notizia è giunta quasi come un pugno nello stomaco per i vari inquilini, ed è facile capire il loro umore sentendosi impossibilitati a fare nulla, a centinaia se non a migliaia di chilometri di distanza dai propri cari. Il Grande Fratello Vip ha comunque rassicurato tutti circa il fatto che nessuno dei parenti dei vari concorrenti sia rimasto in qualche modo coinvolto dall’epidemia. La sensazione è che i ragazzi verranno aggiornati in maniera costante, visto che l’epidemia da Covid-19 risulta essere in costante evoluzione. Clicca qui per il videomessaggio

