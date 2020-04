Coronavirus, Matteo Mauri/ “Welfare mafioso esiste, regia dietro ribellione al sud”

Sono dichiarazioni decisamente forti interessanti quelle rilasciate dal viceministro dell’interno, Matteo Mauri, ai microfoni del quotidiano La Stampa. Come spesso e volentieri le autorità ci hanno spiegato in questi giorni, la crisi economica causata dall’epidemia di coronavirus ha dato nuova linfa vitale alle mafie, capaci di insinuarsi nella povertà e dove non arriva lo stato. A riguardo, l’esponente del governo in quota Pd dice: “Ci risulta in funzione un «welfare» mafioso Sicuramente. Dove un tempo c’ era lavoro nero e ora non c’ è più, il mafioso dà soldi in giro, quotidianamente, per legare le persone a sé. Ma lo Stato farà di tutto per impedirlo”. Lo stato sta provando a contrastare questa epidemia nell’epidemia, ma non è facile, anche perchè la malavita è sempre più organizzata: “Ci stiamo lavorando, al Sud come al Nord. Le mafie tradizionalmente fanno usura, ma hanno affinato i meccanismi di infiltrazione nell’ economia legale. Occorre mettere in sicurezza le aziende sotto il profilo della liquidità, e al più presto”.

CORONAVIRUS, MATTEO MAURI: “GLI ATTACCHI HACKER DI IERI..:”

Si parla quindi degli episodi di ribellione che si sono verificati al sud, soprattutto nei supermercati, e a riguardo Mauri specifica: «Il disagio è reale. Ma c’ è stata sicuramente una regia. D’ altra parte, ricordate il movimento dei forconi? Era tutto tranne che spontaneo. Sui social ci sono gruppi organizzati che lavorano per creare il caos e poi approfittarne». E a proposito di caos, come non citare i due attacchi hacker delle scorse ore, quello al sito dell’Inps, che lo ha mandato in tilt mentre stava erogando i bonus da 600 euro per gli autonomi, e quello allo Spallanzani: «È in atto un tentativo di aggressione – dice Mauri – per seminare discredito sulle nostre istituzioni. È così anche per le campagne di disinformazione. Quanto agli attacchi hacker, parte sono mossi da agenzie statali straniere, ma c’ è un po’ di tutto. In ogni caso sono da rafforzare i sistemi nazionali che gestiscono i dati. È una questione di sicurezza nazionale».



